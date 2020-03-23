Войти | Зарегистрироваться
19:32

понедельник,
23 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Жизнь Здоровье

5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача

23.03.2020 / 18:12
Знаменитая в Индии врач-диетолог Пуджа Махиджа поделилась мнением о необходимости употреблять в сезон коронавируса определенные витамины и минералы, укрепляющие и поддерживающие иммунитет.

Индийский врач поделилась видео в Instagram, в котором высказала мнение о важности мер по усилению иммунитета в ситуации пандемии нового коронавируса. Она назвала 5 самых важных веществ, которые должны присутствовать в рационе людей сейчас.

Витамин С. Считается лучшим для укрепления иммунной системы. Получать его можно из цитрусовых, зеленых листовых овощей и капусты, сладкого перца, брюссельской капусты, клубники, картофеля.

Витамин Е. Как и предыдущий, является мощным антиоксидантом, который помогает иммунитету лучше отражать инфекции. Миндаль, арахис, фундук, семена подсолнечника, шпинат, брокколи – все это богатые источники вещества.

Витамин А. Необходим для нормального состояния слизистых оболочек носа, бронхов, других органов. Благодаря важному веществу слизистые защищаются от обеспечивает улучшенную защиту от инфекций, заболеваний кожи, легких. Им обеспечивают продукты оранжевого окраса: морковь, тыква, дыня и другие.

Витамин Д. Его недостаток увеличивает риск респираторных осложнений, ослабляет иммунитет. Врач советует увеличить потребление таких продуктов, как жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сардины), цельные злаки.

Цинк. Вещество влияет на то, как организм реагирует на патогены из внешней среды, регулирует ответную силу иммунитета. Также уровень цинка в организме может оказаться принципиально важным в процессе заболевания или выздоровления человека. Найти его можно в крабах, постном мясе и птице, печеных бобах, йогурте, нуте.

Источник 

иммунитет, коронавирус, полезные продукты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.