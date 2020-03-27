5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса

Наряду с полезными продуктами, повышающими иммунитет, есть и те, что снижают защиту организма и делают человека уязвимым для вирусов. Рассказываем, какой еды лучше избегать, чтобы поддержать здоровый иммунитет.

Сахар

Сахар, попадая в кровь, резко снижает количество лейкоцитов — иммунных клеток человека. Помимо этого, повышенный уровень сахара в крови создает благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и раковых клеток. Вот почему в периоды межсезонья рекомендуется ограничить употребление сладостей.

Сухие завтраки

Помимо того, что сухие завтраки часто содержат сахар, в них много крахмала, который создает в кишечнике клейкую среду, которую так любят патогенные бактерии, грибки и паразиты. Кроме того, клетчатки в таких завтраках почти нет, зато есть фитиновая кислота, которая препятствует усвоению таких важных элементов, как цинк, железо, кальций и магний. Если по утрам у вас нет времени готовить полноценный завтрак, залейте на ночь кефиром или йогуртом обычную овсянку или гречку.

Колбаса и жирное мясо

Колбасные изделия и жирное мясо богаты животными жирами и свободными радикалами, которые оказывают разрушающее действие на организм и снижают выработку антител. В колбасе также содержится глутамат натрия — еще один враг иммунитета. Вкусовая добавка понижает кислотность среды в кишечнике, помогая бактериям и вирусам «пробить» защитный барьер организма.

Сырые яйца

Сырые яйца содержат белок авидин, который может блокировать усвоение биотина — водорастворимого витамина группы В, необходимого для поддержания иммунитета. Также сырые яйца в больших количествах препятствуют усвоению белков, вызывая общую слабость организма.

Алкоголь

Алкогольные напитки даже в небольших дозах угнетают лейкоциты, изменяя состав крови. Однако более опасным состоянием является похмелье: печень занята выведением остатков спиртного, поэтому хуже справляется с токсинами. Из-за этого вредоносные микроорганизмы имеют намного больше шансов на выживание. Чтобы защитить организм, во время похмелья рекомендуется много пить и потеть, чтобы ускорить выведение вредных веществ.

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