Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет

Панацеи от коронавируса пока что не придумали, однако можно снизить риск заражения, употребляя правильные продукты. Рассказываем, как с помощью питания укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма.

Капуста, морковь и шпинат

В начале весны организм часто ослаблен недостатком солнца и витаминов, поэтому легко уязвим перед различными вирусами. В это время рекомендуется есть больше шпината — его листья богаты витамином А, который защищает слизистые оболочки, создавая преграду для болезнетворных организмов, а также является важной частью лимфоцитов — главных клеток иммунной системы.

Также следует включить в рацион больше моркови — она содержит антиоксиданты и витамин В3, ускоряет обновление клеток всего организма, оказывает антисептическое и антибактериальное действия, очищает кишечник от токсинов. Иммуномодулирующим действием обладает и квашеная капуста, богатая органическими кислотами, витаминами С и А, калием, марганцем и кальцием.

Мясо, морепродукты и яйца

Одним из важнейших элементов в человеческом организме является цинк — без него невозможно функционирование иммунных клеток, в том числе лейкоцитов. Большое количество цинка содержится в говядине, баранине, телячьей печени, морепродуктах, рыбе (особенно угре) и яйцах.

Ягоды

Ягоды — великолепный источник витамина С, который оказывает положительное влияние на иммунитет. Клюква, шиповник, брусника, черника, облепиха, смородина, крыжовник, малина, клубника, вишня — все они богаты этим ценным элементом. Достойный повод заменить привычные чай и кофе вкусными ягодными смузи и морсами.

Орехи, семечки и пшеница

В орехах и семенах (тыквенных, подсолнечных и других), пророщенной пшенице и пшеничных отрубях содержится большое количество цинка. Особенно важно их включить в рацион тем, кто не употребляет животные продукты. Кроме того, в орехах и семечках много меди, которая синтезирует ферменты, снабжающие кровь кислородом, — недостаток этого элемента в организме вызывает угнетение иммунной системы.

Рецепт средства для дезинфекции рук от ВОЗ

Помимо правильного питания Всемирная организация здравоохранения советует при посещении общественных мест дезинфицировать руки. При отсутствии антисептика в аптеке его можно приготовить самостоятельно. Для 1 л средства потребуется смешать:

883 мл пищевого этилового спирта 96%,

42 мл перекиси водорода 3%,

15 мл глицерина 98%,

дистиллированная или кипяченая охлажденная вода в количестве, чтобы довести объем жидкости до 1 л.

Полученный антисептик хранить в сухом прохладном месте, вдали от открытого огня и отопительных приборов.

Источник