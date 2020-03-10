Как питаться в Великий пост: 4 важных правила

В частности, которые помогут выдержать аскезу и сохранить здоровье и хорошее самочувствие. И даже если вы не готовы кардинально менять свой рацион, Великий пост — отличный повод начать питаться более правильно и включить в свой арсенал больше здоровых и вкусных блюд.

Запрещенные и разрешенные продукты

Великий пост считается самым строгим и тяжелым во всем церковном календаре. Так, нельзя употреблять:

Любую животную пищу: мясо, птицу, рыбу и морепродукты (кроме определенных дней), субпродукты (печень, сердце и т. д.), колбасы и другие полуфабрикаты, фастфуд.

Сыры и другие молочные продукты в любом виде, в том числе диетические. Исключение — молоко неживотного происхождения, например, миндальное или кокосовое.

Яйца, а также блюда, которые их содержат, — выпечку, тесто и майонез.

Кондитерские изделия (кроме сахара).

Алкоголь (за исключением дней послабления, когда разрешается пить вино в малых дозах).

Список разрешенных продуктов весьма внушительный, поэтому можно не бояться голодной смерти. Налегайте на:

Все виды круп и бобовых.

Тофу.

Грибы.

Водоросли.

Макароны (исключение — яичная лапша).

Растительное молоко — во многих кофейнях можно заказать кофе на соевом или миндальном. А еще такое молоко легко приготовить дома.

Постные пирожки, хлеб.

Орехи и семена.

Овощи и фрукты.

Сухофрукты и мед (полезная альтернатива кондитерским изделиям).

Что касается чая и кофе, то они во время поста разрешены, хоть и не слишком приветствуются. Кофеиновые напитки лучше заменить на ягодные и фруктовые морсы и травяные чаи.

Из-за изменений в питании может нарушиться водно-солевой баланс, поэтому во время поста важно пить достаточное количество воды. Выпивайте стакан сразу после пробуждения, за полчаса до еды и через 1,5–2 часа после трапезы, а также за 30–60 минут до сна.

Календарь питания

Если вы решили выдержать Великий пост по всем правилам, вам пригодится календарь питания. Запомните, что первая и последняя недели, или седмицы, Великого поста — самые строгие. Для духовного очищения в самый первый день следует отказаться от пищи вовсе. В остальные дни режим следующий:

Во вторник разрешены хлеб и вода.

В среду и четверг практикуют сухоядение — едят пищу без тепловой обработки и масла.

В пятницу разрешена вареная пища без масла.

В субботу и воскресенье — вареная пища с растительным маслом и немного вина.

Питание со 2-й по 6-ю неделю почти ничем не отличается:

По понедельникам и средам — сухоядение.

По вторникам и четвергам — вареные и тушеные блюда без масла.

В субботу и воскресенье — вареная пища с растительным маслом и вино в небольшом количестве.

Послабления разрешены на 4-й неделе — в день Благовещения (7 апреля) можно угоститься рыбными блюдами и дарами моря — и на 6-й: в субботу можно есть икру, а в воскресенье — рыбу. А вот 7-я неделя — Страстная седмица — является очень строгой. С понедельника по четверг рекомендуется есть один раз в день (сухоядение), а в Страстную пятницу следует полностью воздержаться от еды.

Чем заменить привычную еду

Во время Великого поста необязательно сидеть на хлебе и воде — напротив, питание должно быть полноценным и разнообразным, чтобы организм получал все необходимые витамины, микроэлементы и другие питательные вещества.

Отсутствие в рационе молочных продуктов может привести в дефициту кальция в организме. Чтобы этого избежать, употребляйте больше растительной пищи, богатой этим элементом — сырой кунжут, семя подсолнечника, всевозможные виды капусты — от белокочанной до брокколи, зеленых овощей, орехов.

Достойной альтернативой животному белку станет растительный. Он в большом количестве содержится в соевых продуктах, например, в тофу, бобовых культурах, орехах и грибах.

Отличные источники жирных кислот — авокадо, семена и орехи, а также оливковое и другие растительные масла. А в те дни, когда церковь разрешает есть рыбу, обязательно устраивайте себе трапезу с дарами моря.

А если вы думаете, что постное питание — это пресно и скучно, то спешим вас обрадовать: даже при строгих ограничениях вы сможете приготовить множество полезных, питательных, а главное — вкусных блюд. Так что Великий пост — это не только испытание, но и прекрасный способ разнообразить привычный рацион чем-то новым и интересным.

Кому нельзя поститься

В стремлении очиститься духовно и физически самое главное — не нанести вред собственному здоровью. Христианская церковь разрешает не соблюдать пост даже служителям храмов и монастырей, если на то есть противопоказания. Поэтому без всякого чувства вины могут не поститься:

Беременные женщины и кормящие мамы — ограничения в питании могут негативно сказаться на развитии ребенка.

Маленькие дети — в их рационе обязательно должны присутствовать молочные продукты для правильного формирования скелета (конечно, при отсутствии непереносимости). Зато пост — отличный повод отучить малышей от сладостей и вредных снеков.

Люди с медицинскими противопоказаниями и те, кто восстанавливается после тяжелых операций.

ВАЖНО

Очень важно правильно выходить из Великого поста. Самое главное — не объедаться и возвращаться к прежнему режиму постепенно. За столь долгий срок организм отвык от прежних объемов пищи и тяжелых продуктов, поэтому резкая смена рациона может нанести серьезный вред здоровью.

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