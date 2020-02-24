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Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

25.02.2020 / 06:50
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Специалисты назвали популярные сочетания продуктов, которые вредят здоровью. Оказалось, что картофель с мясом или макароны с фаршем на самом деле являются нежелательными для пищеварения сочетаниями.

Чтобы не вредить своему организму, лучше избегать употребление таких блюд.

Сыр, хлеб, кофе. Сочетание первых двух продуктов вредно, поскольку крахмалистые углеводы и молочные белки плохо усваиваются вместе, конфликтуют, мешают организму усваивать кальций. Запив их подслащенным кофе, вы вдвое увеличите скачки глюкозы в крови, изнуряющих поджелудочную железу.

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Гречка, молоко. Молочный кальций и большое количество железа в крупе плохо взаимодействуют, нейтрализуя полезные свойства друг друга. В данном варианте гречневую кашу лучше не есть.

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Мясо, картофель. Любые варианты этих продуктов крайне тяжелы для желудка, когда употребляются дуэтом. Крахмалистая структура овоща переваривается в щелочной среде, но мясной белок требует кислоты. Полезнее использовать как гарнир овощные салаты, зеленые овощи в вареном, пареном, сыром виде.

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Макароны, фарш. При усвоении макарон выделяются простые сахара. Сочетаясь с белковыми продуктами, они образуют опасные соединения, вызывающие вздутие, брожение, отрыжку, негативно влияющие на работу поджелудочной железы. Любителям этого популярного сочетания продуктов может грозить диабет.

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