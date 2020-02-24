Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Чтобы не вредить своему организму, лучше избегать употребление таких блюд.

Сыр, хлеб, кофе. Сочетание первых двух продуктов вредно, поскольку крахмалистые углеводы и молочные белки плохо усваиваются вместе, конфликтуют, мешают организму усваивать кальций. Запив их подслащенным кофе, вы вдвое увеличите скачки глюкозы в крови, изнуряющих поджелудочную железу.

Гречка, молоко. Молочный кальций и большое количество железа в крупе плохо взаимодействуют, нейтрализуя полезные свойства друг друга. В данном варианте гречневую кашу лучше не есть.

Мясо, картофель. Любые варианты этих продуктов крайне тяжелы для желудка, когда употребляются дуэтом. Крахмалистая структура овоща переваривается в щелочной среде, но мясной белок требует кислоты. Полезнее использовать как гарнир овощные салаты, зеленые овощи в вареном, пареном, сыром виде.

Макароны, фарш. При усвоении макарон выделяются простые сахара. Сочетаясь с белковыми продуктами, они образуют опасные соединения, вызывающие вздутие, брожение, отрыжку, негативно влияющие на работу поджелудочной железы. Любителям этого популярного сочетания продуктов может грозить диабет.