Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов

Как не допустить, чтобы начал расти вес, как оптимизировать питание под условия карантина? Разбираемся в нашем материале.

Пейте больше воды

Вода улучшает метаболизм, восстанавливает водно-солевой баланс, расщепляет жир и выводит из организма шлаки и токсины. А еще подавляет чувство голода и препятствует перееданию. Начинайте утро с двух стаканов теплой воды (мы теряем существенное количество жидкости во время сна в процессе дыхания), а также не забывайте пить воду перед каждым приемом пищи, до и после физических нагрузок и за 30–60 минут до сна. Для удобного отслеживания можно установить «напоминалку» в телефоне.

Соблюдайте режим питания

Основное правило здорового питания гласит, что нужно есть каждые три часа небольшими порциями. Забудьте о голодании и жестких диетах: идеальный суточный рацион включает в себя полноценные завтрак, обед и ужин, два перекуса между ними и еще один, легкий, за час до сна. Такой режим улучшает обмен веществ и ускоряет похудение, при этом вы получаете необходимое количество питательных веществ и энергии.

Ограничьте вредные продукты

Колбасные изделия, фастфуд, сладкие газировки и пакетированные соки, энергетические напитки, белые выпечка и хлеб, кондитерские изделия, майонез и кетчуп — все это так называемая «мусорная» еда: она не приносит пользы, зато наполняет организм пустыми калориями и откладывается в жир. Стоит ограничить и потребление алкоголя: он усиливает чувство голода, замедляет обмен веществ и нарушает водно-солевой обмен в организме.

Занимайтесь спортом дома

Карантин — лучший момент для домашних тренировок. Спорт — прекрасный способ поддерживать нужный уровень активности. Составьте график и обязательно старайтесь его придерживаться. Кроме того, сегодня в Сети представлено огромное количество бесплатных видеотренировок на любой вкус. Дерзайте!

Правильно перекусывайте

Если в перерывах между основными приемами пищи вы успеваете основательно проголодаться, а времени хватает только на то, чтобы съесть булочку, шоколадный батончик или пару конфет, замените их на полезные альтернативы. Они насытят вас так же, как самый калорийный фастфуд, но при этом будут совершенно безопасны для фигуры. Подойдут:

-орехи,

-овощи и фрукты,

-обезжиренные сыры,

-смузи,

-легкие бутерброды,

-несладкие натуральные йогурты,

-цельнозерновой хлеб.

Готовьте здоровыми способами

Основой здорового питания являются щадящие кулинарные методы — тушение, приготовление на пару, томление. Они позволяют сохранить в продуктах максимум полезных веществ. Самый вредный метод — жарка на масле, провоцирующая повышение холестерина, сердечно-сосудистые заболевания и увеличение веса. Вареная еда тоже не слишком полезна: при варке продукты теряют много витаминов и микроэлементов. Большинство овощей вообще лучше есть сырыми, так как длительная термическая обработка разрушает ценную клетчатку.

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