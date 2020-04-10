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В обсервации алкоголь запрещен, за питание нужно платить – постановление Кабмина

10.04.2020 / 17:18
Кабинет министров определил, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 8 апреля, обнародованное на официальном сайте

Кабинет министров определил, что за доставку на обсервацию лиц и организацию их питания (за него нужно будет платить из собственного кармана) отвечает местная власть. МВД, Нацполиция и Нацгвардиия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации (изоляции) обеспечивает подготовку места обсервации (изоляции) к приему лиц и создание условий их пребывания.

Она следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации (изоляции).

Определено, что лица, находящиеся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации (изоляции).

После обсервации люди добираются до мест жительства за свой счет.

Напомним: Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.

Источник

питание, коронавирус, карантин, обсервация
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