Как защитить глаза от коронавируса

Не подвергать глаза и, как следствие, весь организм риску заражения есть несколько простых способов.

Прежде всего механическая защита. Выходя на улицу, лучше надевать очки. Также важно контролировать свои движения: не трогать глаза грязными руками, даже если очень чешется, даже, если что-то попало.

Офтальмологи рекомендуют так же и медикаментозную защиту: глазные капли. Первое: они способны удалить частицы вируса и создать на глазу защитную пленку. Второе: слезозаменители не дают глазу пересыхать, что снижает зуд и усиливает местный иммунитет. Третье: капли оказывают противовоспалительный и заживляющий эффект, что очень важно в борьбе с инфекцией.

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