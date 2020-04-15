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Жир не устоит, Или что может вакуумно-роликовый массаж

15.04.2020 / 16:44
Жир не устоит, Или что может вакуумно-роликовый массаж
Вы отказываете себе в сладком, часами пашете в спортзале, а упрямые “ушки” на бедрах все не уходят?

Если мысль о липосакции кажется вам пугающей, ознакомьтесь с вакуумно-роликовым массажем - процедурой, которая обеспечит вам красивые контуры тела без напряжения.

Что такое вакуумно-роликовый массаж

Вакуумно-роликовый массаж представляет собой вид аппаратного массажа, использующего комбинированное воздействие для достижения стройных контуров тела. С помощью процедуры удается:

  • избавиться от лишнего веса;
  • устранить целлюлит;
  • уменьшить отечность;
  • скорректировать контуры тела;
  • восстановить мышечный тонус;
  • улучшить состояние кожи;
  • разгладить морщины;
  • стимулировать кровообращение;
  • улучшить общее состояние организма.

Достигается такой результат за счет комбинированного поэтапного воздействия вакуума и роликов. К проблемной области тела прикрепляется насадка, которая затягивает прослойку кожи, вызывая активный приток крови к ее поверхности. Затем задействуются ролики, предназначенные разбивать подкожно-жировую клетчатку, после чего насадку передвигают по всей проблемной области.

Преимущество метода заключается в том, что видимые изменения заметны уже после первой обработки: объемы тела уменьшаются, а кожа становится более подтянутой. Но для достижения стойкого эффекта потребуется курс процедур, количество которых варьируется, зависимо от проблемы пациента и индивидуальных особенностей его организма. Зато после курса полученный эффект сохраняется на продолжительное время. Кроме того, антицеллюлитный массажер, как представлен по этой ссылке, может использоваться даже для обработки лица - о синяках или повреждениях беспокоиться не стоит, ведь они не предусмотрены:)

Отличительные особенности процедуры

Если вы еще не поняли, в чем особенность вакуумно-роликового массажа, ознакомьтесь с его конкурентными преимуществами:

  • Данный метод способен отсрочить необходимость хирургического вмешательства для коррекции фигуры, как липосакция или абдоминопластика (подтяжка живота), обеспечивая не менее яркие результаты, но без операции. Кстати, как раз за счет отсутствия инвазивности после сеанса нет периода реабилитации - человек сразу же возвращается к привычному ритму жизни.
  • Поскольку метод нацелен активизировать скрытые ресурсы организма, достигаемые эффекты более естественны, так что стресс от перенесенного вмешательства отменяется.
  • Выполняться обработка может на любом участке лица и тела. При этом применение анестезии не требуется, поскольку боли человек не испытывает.
  • Если человек будет придерживаться здорового образа жизни после процедуры, его полученные результаты могут быть постоянными.

Если в ваших интересах коррекция фигуры без операции и побочных эффектов, мы советуем пройти вакуумно роликовый массаж лица в Киеве https://dellarossa.com.ua/vakuumno-rolikovyj-massazh/ у опытных специалистов. Вы гарантированно получите лучший результат и сопровождение на всех этапах процедуры.

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