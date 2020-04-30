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Духи і туалетна вода з Польщі та Європи

30.04.2020 / 17:27
Духи і туалетна вода з Польщі та Європи
Духи і туалетна вода кращих світових брендів в інтернет-магазині eZebra. ✔️ Оригінальна продукція з Європи

Духи і туалетна вода з Польщі та Європи

Парфуми – завершуюча деталь образу, адже саме за запахом ми звертаємо увагу одне на одного і повертаємось у незабутні моменти свого життя. Оригінальні парфуми з Європи знайти досить складно, адже у продажу зустрічається безліч підробок, проте ми вже зробили це для вас, і пропонуємо придбати оригінали ароматів найвідоміших брендів зі швидкою доставкою додому.

Аромати здатні не лише ефектно підкреслити образ але й можуть стати чудовим подарунком для близької людини. Обрати потрібний запах можна за виробником, нотами або вартістю – у нашому асортименті представлено широкий вибір товарів на будь-який смак:

  • чоловічі;

  • жіночі;

  • дитячі;

  • повсякденні;

  • вечірні;

  • шлейфові;

  • квіткові та цитрусові;

  • шипрові;

  • пряні;

  • фантазійні.

Жіночі парфуми

Для жінки парфум не просто забаганка, але й невід'ємна деталь щоденного догляду, яка ефектно завершує образ, роблячи його цілісним та гармонійним. Ще й досі людство не придумало іншого такого потужного та делікатного засобу зваблення представників

протилежної статі, аніж аромат.

Жіночі парфуми у більшості випадків обирають за нотами – складниками запахів, якими відкривається аромат протягом дня. При виборі також можна враховувати:

  • сезонність;

  • час доби в який планується використовувати продукт;

  • особисті уподобання (можна обирати парфум за схожістю до попередніх улюблених запахів).

Стійкість аромату залежить від концентрації парфумованої композиції найменш стійкою: є туалетна вода, а найбільш стійкими – духи. Від цього фактору також залежить і вартість парфума.

Сміливим жінкам варто звернути увагу на парфуми унісекс, які складаються із яскравих неповторних нот та однаково підходять як дівчатам, так і представникам сильної статі.

Чоловічі парфуми

Представники сильної статі у щоденному догляді намагаються не відставати від жінок, тож для них аромат вже давно став невід'ємним атрибутом щоденного образу.

Чоловічі парфуми своїм різноманіттям майже не поступаються жіночим, проте все ж мають більш стриману палітру ароматів.

Обирати запахи чоловікам рекомендують за сезонністю:

  • свіжі, прохолодні для весни та літа;

  • пряні та солодкі – для холодної пори року.

Парфуми для дітей

Малюки прагнуть у всьому наслідувати дорослих, тож не дивно, що для них було створено спеціальні парфуми для дітей, які не лише мають приємний запах, але й цілком безпечні для здоров'я, ніжної шкіри та нюху.

 

Якісна брендова продукція з Європи містить у складі лише безпечні компоненти, не містить спирту, не викликає подразнень, а головне розфасована в яскраві пляшечки із малюнками улюблених героїв казок та мультфільмів.

Кращі парфумерні бренди з Європи на сайті магазина eZebra

В каталозі інтернет-магазину Ezebra представлено широкий асортимент оригінальних парфумів з Європи різних цінових категорій:

  • масс-маркет;

  • мідл-маркет;

  • преміальні аромати;

  • набори парфумів за вигідною ціною.

 

Придбати продукцію досить просто – достатньо додати потрібні товари у кошик, і за 1-3 дні отримати їх від кур'єра (в Києві) або компанії-перевізника у будь-якому куточку України.

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