Духи і туалетна вода з Польщі та Європи

Парфуми – завершуюча деталь образу, адже саме за запахом ми звертаємо увагу одне на одного і повертаємось у незабутні моменти свого життя. Оригінальні парфуми з Європи знайти досить складно, адже у продажу зустрічається безліч підробок, проте ми вже зробили це для вас, і пропонуємо придбати оригінали ароматів найвідоміших брендів зі швидкою доставкою додому.

Аромати здатні не лише ефектно підкреслити образ але й можуть стати чудовим подарунком для близької людини. Обрати потрібний запах можна за виробником, нотами або вартістю – у нашому асортименті представлено широкий вибір товарів на будь-який смак:

чоловічі;

жіночі;

дитячі;

повсякденні;

вечірні;

шлейфові;

квіткові та цитрусові;

шипрові;

пряні;

фантазійні.

Жіночі парфуми

Для жінки парфум не просто забаганка, але й невід'ємна деталь щоденного догляду, яка ефектно завершує образ, роблячи його цілісним та гармонійним. Ще й досі людство не придумало іншого такого потужного та делікатного засобу зваблення представників

протилежної статі, аніж аромат.

Жіночі парфуми у більшості випадків обирають за нотами – складниками запахів, якими відкривається аромат протягом дня. При виборі також можна враховувати:

сезонність;

час доби в який планується використовувати продукт;

особисті уподобання (можна обирати парфум за схожістю до попередніх улюблених запахів).

Стійкість аромату залежить від концентрації парфумованої композиції найменш стійкою: є туалетна вода, а найбільш стійкими – духи. Від цього фактору також залежить і вартість парфума.

Сміливим жінкам варто звернути увагу на парфуми унісекс, які складаються із яскравих неповторних нот та однаково підходять як дівчатам, так і представникам сильної статі.

Чоловічі парфуми

Представники сильної статі у щоденному догляді намагаються не відставати від жінок, тож для них аромат вже давно став невід'ємним атрибутом щоденного образу.

Чоловічі парфуми своїм різноманіттям майже не поступаються жіночим, проте все ж мають більш стриману палітру ароматів.

Обирати запахи чоловікам рекомендують за сезонністю:

свіжі, прохолодні для весни та літа;

пряні та солодкі – для холодної пори року.

Парфуми для дітей

Малюки прагнуть у всьому наслідувати дорослих, тож не дивно, що для них було створено спеціальні парфуми для дітей, які не лише мають приємний запах, але й цілком безпечні для здоров'я, ніжної шкіри та нюху.

Якісна брендова продукція з Європи містить у складі лише безпечні компоненти, не містить спирту, не викликає подразнень, а головне розфасована в яскраві пляшечки із малюнками улюблених героїв казок та мультфільмів.

Кращі парфумерні бренди з Європи на сайті магазина eZebra

В каталозі інтернет-магазину Ezebra представлено широкий асортимент оригінальних парфумів з Європи різних цінових категорій:

масс-маркет;

мідл-маркет;

преміальні аромати;

набори парфумів за вигідною ціною.

Придбати продукцію досить просто – достатньо додати потрібні товари у кошик, і за 1-3 дні отримати їх від кур'єра (в Києві) або компанії-перевізника у будь-якому куточку України.