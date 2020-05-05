Средства дезинфекции от коронавируса: что помогает?

В декабре 2019 года среди населения китайской провинции Ухань произошла вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Возбудителем заболевания оказался коронавирус 2019-nCoV. Медики Китая сообщили об этом в ВОЗ и провели профилактические мероприятия, чтобы локализовать распространение инфекции, но, несмотря на все меры предосторожности, отдельные и масштабные случаи заболеваний наблюдаются сейчас во многих странах мира.

На данный момент вакцины от вируса находятся на стадии разработки и нет эффективных медикаментозных препаратов против 2019-nCoV. Однако, по мнению специалистов, каждый человек может сам обезопасить себя от заболевания, если будет соблюдать определенные меры предосторожности. Как избежать заражения коронавирусной инфекцией, эффективна ли дезинфекция против коронавируса, какие антисептики можно использовать для защиты от вирусной инфекции? Ответы на эти вопросы — в статье.

Как защититься от коронавирусной инфекции?

Прежде всего нужно понимать, что коронавирус — это разновидность однонитевых РНК-содержащих вирусов с оболочкой, к которым также относятся респираторные заболевания разной тяжести, грипп.

COVID-19 — это новый штамм РНК-вируса, который имеет симптомы, похожие на симптомы простуды или гриппа:

общая слабость;

повышение температуры тела;

головная боль;

сухой кашель.

В более тяжелых случаях наблюдается одышка, тяжесть в грудной клетке.

С целью профилактики заболевания новым коронавирусом необходимо соблюдать такие правила:

отложить зарубежные поездки до улучшения эпидемиологической обстановки;

избегать контакта с людьми, которые имеют признаки респираторной инфекции (кашляющими, чихающими);

по возможности избегать мест большого скопления людей (рынки, переполненный общественный транспорт, ТРЦ и др.);

не прикасаться руками к лицу;

тщательно мыть фрукты перед употреблением в пищу, рекомендуется термическая обработка;

если у вас появились признаки простудного заболевания, необходимо принять меры для защиты окружающих от инфекции (чихать и кашлять, прикрывая рот рукой, используя для этого одноразовые салфетки, надевать защитную маску);

каждый раз после посещения мест общественного пользования тщательно мыть руки с мылом (не менее 20 секунд);

если вам приходится много времени перемещаться по городу в общественном транспорте, контактировать с большим количеством людей, как можно чаще обрабатывайте руки, используя кожный антисептик.

Кстати, на данный момент специалисты пришли к выводу, что коронавирус передается преимущественно контактным путем, поэтому гигиена рук — лучший способ профилактики заболевания.

Гигиена и санитария: чем проводить дезинфекцию от коронавируса?

Средства для дезинфекции рук можно купить в любом супермаркете. Есть ли среди них эффективный антисептик против коронавируса? Безусловно, простой бытовой антисептик для рук от коронавируса вряд ли спасет. Поскольку речь идет об РНК-вирусе, то потребуется химическое средство, действие которого распространяется на вирусы с оболочкой.

При выборе дезинфектанта необходимо учитывать два важных критерия:

эффективность против вирусов;

безопасность для кожи.

Коронавирус: дезинфекция — каким средством обрабатывать руки?



Гель антисептик Клин Стрим c дозатором для рук, 1000 мл

Средство обладает противомикробными свойствами в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae, E. faecium) и возбудителей туберкулеза; вирулецидные, включая возбудителей гепатитов В и С, ВИЧ, герпеса, коронавирусов, вакциния-, адено-, папова-, рота, норовирусов, возбудителей гриппа: A (H5N1) "птичий грипп", A (H1N1) "свиной грипп", парагриппа и других респираторных вирусных инфекций, фунгицидные (по грибов рода Candida и Aspergillus).

Назначение средства:

Гигиеническая и хирургическая дезинфекция кожи рук медицинского персонала в учреждениях здравоохранения

Обработки кожных покровов пациентов перед инвазивными вмешательствами

Гигиенической дезинфекция кожи рук работников предприятий косметической, фармацевтической, микробиологической, пищевой промышленности

Дезинфекция кожи клиентов перед маникюром и педикюром

Дезинфекция кожи рук и кожных покровов в других случаях, когда необходимо придерживаться гигиенических требований и правил

Сферы применения:

Медицинские учреждения, больницы, поликлиники

Стоматологические кабинеты и клинки

Салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны, косметологические центры

HORECA, кафе и рестораны, отели

Развлекательные и спортивные заведения

В общественных места, при большом скоплении людей

При отсутствии доступа к воде и мылу

Универсальное средство с антисептическим и дезинфицирующим действием Epilax, 250 мл

Антисептик для рук Epilax, 250 мл – средство, которое применяется в косметологии с целью дезинфекции кожи. Косметическое средство является универсальным, подходит для антисептической, противобактериальной обработки кожи рук, стоп и всего тела, используется в гигиенических целях, когда нет возможности принять водные процедуры, а также с целью профилактики распространения болезнетворных микроорганизмов.

Антисептик для кожи Epilax содержит 60% изопропилового спирта, эффективного в борьбе с возбудителями вирусных и бактериальных инфекций.

Характеристики и преимущества антисептика для рук Epilax, 250 мл:

эффективное антисептическое средство для дезинфекции кожи;

мягко очищает кожу, не вызывая сухости и раздражения (в составе средства глицерин);

не содержит компонентов, способных вызвать аллергию;

выпускается в виде спрея – удобная форма для нанесения средства на кожу;

единственное противопоказание для применения антисептика – индивидуальная непереносимость компонентов в его составе.

Состав антисептика для рук Epilax, 250 мл:

60% спирта изопропилового;

вода очищенная;

глицерин;

комбинация четвертичных аммониевых соединений;

ароматизатор.

Способ применения антисептика для рук:

Распылить средство по поверхности кожи и втирать не менее 15 секунд.

Дезинфекция от коронавируса: как правильно обрабатывать руки?

Перед использованием антисептических средств необходимо ознакомиться с инструкцией (рекомендациями производителя). Чаще всего дезинфекция рук от коронавируса проводится следующим образом: рекомендованное количество антисептика наносится на руки, равномерно распределяется по всей коже и втирается до полного высыхания.

Помимо защиты кожи, нельзя забывать о профилактических мероприятиях дома и на рабочем месте. Рекомендуется периодически обрабатывать антисептиком контактные поверхности (рабочий стол, ручки дверей), рабочие инструменты (особенно это важно в медицинской сфере, стоматологии, косметологии), а также клавиатуру компьютеров и поверхность смартфонов.

Если вы почувствовали недомогание, обнаружили у себя симптомы простуды, немедленно обратитесь дистанционно к врачу за консультацией, оставайтесь дома на карантине до полного выздоровления.