Если вовремя не удалить его, на стенках и дне поселятся грибки, опасные бактерии, что послужит причиной помутнения воды. Небольшие чаши можно избавить от грязи посредством мытья губкой либо щеткой, однако, крупногабаритные бассейны вручную очистить проблематично. Для быстрой и эффективной уборки рекомендуется использовать пылесос для бассейна.

Как подобрать пылесос для бассейна?

В первую очередь, устройства отличаются по способу использования:

ручные

полуавтоматические

автоматические

Ручные модели - оптимальный вариант для среднегабаритного каркасного либо надувного бассейна. Пользоваться агрегатом можно сразу после подсоединения к садовому шлангу для подачи воды. Под напором загрязнения начнут подниматься со дна, и попадут в мешок для сбора мусора. Благодаря телескопической штанге, можно быстро очистить все поверхности чаши, включая ступеньки. Основными преимуществами данного типа пылесосов являются простота использования и доступная цена.

Полуавтоматические устройства имеют более высокую производительность, а сложная конструкция щетки упрощает работу с любыми загрязнениями. Кроме того, пользователь может самостоятельно регулировать интенсивность потока воды. Для работы изделие подключают к фильтрационной системе либо скиммеру, после чего специальная мембрана присасывается к загрязненной поверхности. Двигаясь хаотично от одного участка к другому, пылесос собирает все частицы мусора и налета.

К плюсам полуавтоматических устройств можно отнести универсальность: они одинаково эффективны для уборки бассейнов любого типа. За счет разнообразия моделей, отличающихся по количеству функций, можно подобрать вариант под свой бюджет и потребности.

Автоматические аппараты также называют роботами-пылесосами. Они проводят уборку без вмешательства человека, поэтому являются отличным выбором для больших стационарных чаш. Устройство погружается в воду полностью, и свободно перемещается по стенкам и дну, устраняя налет и всасывая грязь. Внутри конструкции предусмотрен фильтр, в котором скапливается мусор. Робот не нуждается в подключении к скиммеру либо фильтру, а для питания использует электросеть. Существуют модели с возможностью программирования через Wi-Fi: пользователь задает расписание уборки, и может руководить работой устройства дистанционно.

Параметры, на которые следует обратить внимание при выборе любого пылесоса для бассейна:

Соответствие мощности пылесоса объему бассейна.

Возможность работы с бассейнами сложной конфигурации.

Для автоматических агрегатов – достаточная длина шнура.

Тип фильтра и частота его замены.

Комплексное использование специализированной химии и пылесоса для бассейна позволяет эффективно поддерживать чистоту воды и наслаждаться купанием в безопасных условиях.