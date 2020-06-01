Назван очень простой способ улучшить баланс холестерина и состояния сердца

Учеными из США был назван очень простой способ улучшить баланс холестерин и функции сердца. Журнал Американской кардиологической ассоциации опубликовал результаты недавнего исследования, показавшего, что ежедневный прием чая крайне благоприятно сказывается на состоянии сердца, способствуя снижению уровня ЛПНП-холестерина (липопротеинов низкой плотности, так называемого "плохого" холестерина). Специалисты Университета штата Пенсильвания убедились в этом, проанализировав данные 80 000 человек.

"Мы обнаружили, что у людей, регулярно пивших чай, наблюдалось лучшее соотношение между холестеринами ЛПНП и ЛПВП. Уровень "хорошего" холестерина снижался у них с возрастом значительно медленнее, что эффективнее защищало от развития сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказали исследователи.

"Хороший" ЛПВП-холестерин (липопротеины высокой плотности) противостоят сердечно-сосудистым заболеваниям. Его достаточно высокое содержание в крови позитивно сказывается на состоянии сердца, очень существенно уменьшает риск инфаркта. Это объясняется его функциями: данный тип холестерина уменьшает концентрацию ЛПНП, извлекая их даже из атеросклеротических бляшек. Идеальный баланс между "плохим" и "хорошим" холестерином медики называют "синдромом долголетия"

По данным ученых, зеленый чай оказывает на сердце значительно более сильное влияние, чем черный. Однако они подчеркивают, что в конечном счете оба типа чая содержат большое количество полифенолов и катехинов, антиоксидантных соединений, обладающих сильными противовоспалительными свойствами.

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