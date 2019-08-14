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На популярных пляжах Одессы вода не соответствует нормам

14.08.2019 / 16:57
Морская вода пятерых одесских пляжей не соответствует нормам. Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Минздрава.

Как отмечается, в зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и г. Одессы исследовали 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 4 пробы на санитарно-химические показатели.

"Не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранные 6 августа на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада"", - говорится в сообщении.

Об отклонении от нормы на других пляжах не сообщается. Кроме этого, в Одесской области с 1 по 8 августа отобрали для анализа 119 проб питьевой воды.

Из них не отвечают требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком" по санитарно-микробиологическим показателям 17 проб: (м. Подольск, Ананьев, Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, села Выгода, Петровское, Овидиопольский район, села Грибовка, Дальник, пгт. Большая Михайловка) и по санитарно-химическим показателям 4 пробы: (Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, село Выгода, Арцизский район, села Теплица, Виноградовка).

Отметим, в Киеве ни на одном городском пляже не рекомендуется купаться. Все 14 официальных городских пляжей имеют соответствующий желтый индикатор.

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пляж, вода, Одесса, норма воды
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