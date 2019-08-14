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Предстоятель УПЦ рассказал о том, как правильно сделать главный выбор в жизни

14.08.2019 / 16:38
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как правильно сделать главный выбор в жизни
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий призвал всех жить по заповедям Божьим и любить, терпеть и уважать друг друга

В жизни есть такие моменты, когда человек должен сделать выбор: быть верным земным интересам, или быть верным Богу. Если же человек в малом остается верным Богу, то сохранит верность и в большом.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Свято-Аннинском монастыре, рассказывая о Святом Животворящем Кресте и подвиге верности Богу до смерти, который совершили мученики Маккавеи. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

«Чести отдать свою жизнь ради Бога все сподобляются, но в жизни есть такие моменты, когда человек должен сделать выбор: быть верным человеку и земным интересам или быть верным Богу. Это даже может касаться чего-то незначительного. Но, если человек в малом остается верным Богу, то будет верным Богу и в большом», - подчеркнул Предстоятель УПЦ, насколько важно сохранять верность Богу при любых условиях.

Чтобы понимать, какой наш выбор и поступок правильный, а какой - ошибочный, нужно, по словам архипастыря, «читать Священное Писание, читать святых отцов, которые правильно разъясняют Библию, и в своей жизни строить все на этих Священных законах - законах Божьих».

Блаженнейший владыка также отметил, что если нам придется стать перед выбором, какой закон выбрать - Божий или человеческий, то важно все тщательно проанализировать: «Если земные законы противоречат Божественным законам, то надо выбирать Закон Божий».

«Если земные законы совпадают с Законами Божьими, то мы с радостью их поддерживаем, и если земные законы противоречат Божественным законам, то надо выбирать Закон Божий, а не человеческий. Потому что тот закон, который нам Бог дал, это Закон Вечного Святого Бога. А те законы, которые мы выдаем, являются законами грешного падшего человека. Они сегодня могут казаться величественными и перспективными, а завтра они окажутся вредными», - пояснил Его Блаженство.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех жить по заповедям Божьим и любить, терпеть и уважать друг друга, и «этот путь приведет нас к спасению».

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Митрополит Онуфрий, Бог, Заповеди
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