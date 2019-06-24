Украинцы поздравляют в соцсетях Митрополита Онуфрия: торжества в УПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий отмечает день своего небесного покровителя, 5-летие интронизации и 75-летие.

На официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук тысячи украинцев и жителей дальнего зарубежья оставили свои поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Православные желают Предстоятелю здоровья, мужества и стойкости, а также заявляют о своей верности Украинской Православной Церкви и Пастырю.

«Поздравляем с днем ангела! Спасибо за Вашу стойкость, мудрость и терпение! Желаем многая Лета и душевного покоя для служения на благо нашей Церкви и для нашего спасения!» (Павел Липко).

«Ваше Блаженство, от всей души поздравляю Вас с днем небесного покровителя! Желаю Вам крепкого здоровья, терпения в эти трудные времена для нашей Церкви, мира, добра, многих и благих лет, спасения! Чтобы Господь Бог укреплял Вас и Ваш дух и возвеселял Ваше любящее сердце, чтобы Матерь Божия всегда покрывала Вас своими молитвами и помогала на всех путях, чтобы Ангел Божий защищал от нападок и боронил от злых людей, а преподобный Онуфрий берег Вас на всех путях жизни! Поздравляем, любим, молимся. С днем небесного покровителя, Ваше Блаженство!» (Василий Перепелица).

«Спаси и сохрани, Господи, нашего Пастыря, нашего дорогого Митрополита Онуфрия!» (Инна Панина).

«Держитесь! Мы с вами! Многая и благая Лета Митрополиту Онуфрию!» (Татьяна Таранец).

«Многая и благая Лета нашему Предстоятелю, и всем нашем пастырям, и всем людям православным! Храни, Боже, нас молитвами Пресвятой Богородицы!» (Тоня Иванова).

«Спасибо нашему митрополиту Онуфрию за молитвы о Церкви и Украине, за скромность и мудрость, за мужество и уравновешенность. Он - образец для подражания, настоящий Предстоятель Украинской Православной Церкви, монах. Примите наше уважение и молитву за Вас! Многая лета! Аксиос!» (Екатерина Куклона).

«Многая и Благая лета, Вам, наш Блаженнейший Владыка! Дай Бог Вам еще много лет быть для нас светом, дарить нам свою Любовь, и окутывать нас молитвами! Спаси Вас Господи! (Людмила Пухальская).

«Поздравляем с Днем Ангела! Здоровья вам духовного и телесного, мира и добра!» (Алла Грищенюк).

«Дорогой наш Владыка! Смиренно становлюсь на колени и искренне благодарю Милостивого Бога за то, что Вы являетесь нашим Предстоятелем! Любовь, радость, мудрость, спокойствие, правдивость, толерантность щедрой рекой льются из Вашего сердца на нас, грешных! Вы, как настоящий Воин Христов, твердо и непоколебимо отстаиваете нашу Церковь, нашу Веру! Пусть Милосердный Господь добавляет Вам телесных и духовных сил, бережет от нападок и приумножает все Ваши добрые начинания! Многая и благая лета Вам, дорогой наш Владыка! (Светлана Водерко).

«Есть в Украине истинная Апостольская Церковь – это УПЦ. Многая лета Митрополиту Онуфрию!» (Елена Пантюк).

«В лице Предстоятеля мы видим милость Божию к нам грешным. Слава Богу!», - Андрей Брезгин.

«Ваше Блаженство! Искренне желаю вам такой же крепости духа, крепкого здоровья, постоянного умножения той Божественной Благодати, в которой находится Ваше сердце, разум и дух! Многая Вам Благая лета!» (Иван Кедик).

«Самые искренние поздравления и пожелания нашему дорогому Владыке, Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию! Многая и благая Лета! Он - наш единственный настоящий и достойный Предстоятель Украинской Православной Церкви! Побольше бы таких дорогих, хороших и мудрых Людей с большой буквы! Всего самого хорошего в мирской и духовной жизни, Божьей благодати с Небес, а также вдохновения на долгие годы!» (Галина Цвелинюк)

«Я благодарю, что по воле Бога уже много лет получаю Ваше Благословение и молитвенную поддержку, которая помогает и мне, и моим родным. Пусть Господь дарует Вам многая и благая Лета на Вашем трудном пастырском пути. Пусть Ваша любовь к людям отзывается в их сердцах и передается дальше - от сердца к сердцу!» (Тамара Кривохижая).

«Долгих лет во здравии и успехов Митрополиту Онуфрию! Божьей помощи во всех делах и начинаниях!» (Светлана Гончарова).

«Нашему Владыке Онуфрию Многая и благая лета! Всем гостям Блаженнейшего - сил духовных и телесных! Огромное спасибо за Единство и поддержку!» (Владимир Громов).

«Береги его Господь! Здоровья и духовных сил в служении нашей Церкви. Многая и благая лета!» (Виталий Емцев).

Присоединиться к поздравлениям можно на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук. Все поздравления будут переданы Предстоятелю.

Как сообщалось, сегодня вечером в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начались торжества в честь небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В праздничном богослужении 24 июня примут участие тысячи верующих и представители Православных Поместных Церквей, которые прибывают в Киев, чтобы выразить поддержку верующим УПЦ и Митрополиту Онуфрию. 25 июня в 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия.