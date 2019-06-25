Зеленский дал должность четвертому номеру "Слуги народа"

Соответствующий указ №423/2019 опубликован на сайте главы государства.

“Утвердить персональный состав Национального инвестиционного совета”, - говорится в документе.

Также Президент внес изменения в пункт 5 положения о совете, согласно которому отныне в состав Совета входят: Премьер-министр Украины, Председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины, Министр финансов Украины, Министр юстиции Украины, а также по согласованию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов".

Согласно тексту указа председателем Национального инвестиционного совета является глава государства Владимир Зеленский. Кроме него, в совет входят еще 28 человек.

В соответствии с указом в персональный состав Национального инвестиционного совета в настоящее время входят: Президент Украины Владимир Зеленский (председатель совета), Давид Арахамия (секретарь Совета), Премьер-министр Владимир Гройсман, заместитель главы Администрации Президента Алексей Гончарук, заместитель главы АП Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак, советник президента Олег Устенко, первый вицепремьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Павел Петренко.

По согласию в Национальный инвестиционный совет вошли: председатель Национального банка Украины Яков Смолий; Ровнаг Абдуллаев - президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики «SOCAR» (Азербайджанская Республика); Ахмет Акча - председатель правления компании «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» (Турецкая Республика); Алан Джоуп - генеральный директор компании «Unilever NV» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); Фумия Кокубу - председатель совета директоров «Marubeni Corporation» (Япония); Джеймс Коулз - генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка «Citigroup Inc.» (США); Олаф Кох - председатель правления компании «Metro AG» (Федеративная Республика Германия); Изабель Кочер - генеральный директор компании «Engie SA» (Французская Республика); Маргарита Луи-Дрейфус - председатель правления компании «Louis Dreyfus Holding B.V.» (Королевство Нидерланды); Дэвид Макленнан - председатель правления и генеральный директор компании «Cargill Inc.» (США); Лакшми Нивас Миттал - председатель правления и генеральный директор компании «Arcelor Mittal Limited» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); Кунихару Накамура - президент и генеральный директор группы компаний «Sumitomo Согрей." (Япония); Крис Сингх - президент и генеральный директор компании «Holtec International, Inc." (Соединенные Штаты Америки); Султан Ахмед Бин Сулайем - председатель правления и генеральный директор группы компаний «DP World» (Объединенные Арабские Эмираты); Ян Тейлор - генеральный директор и президент группы компаний «Vitol Holding B.V.» (Королевство Нидерланды); Стефани фон Фриденбург - главный операционный директор Международной финансовой корпорации; Грегори Хекман - генеральный директор компании «Bunge Limited» (США); Сума Чакрабарти - президент Европейского банка реконструкции и развития; Ким Янг-Санг - президент и генеральный директор компании «Posco Daewoo Corporation» (Республика Корея).

Напомним: Давид Арахамия занимает четвертое место в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Источник