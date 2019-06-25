В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

В понедельник, 24 июня, в ПАСЕ зарегистрировали два официальных запроса о проведении дебатов под названиями "Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи" и "Обязательство привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17". Оба запроса подали друзья Украины - британский депутат, консерватор Роджер Гейл и председатель группы ЕНП, польский депутат Александр Почей.

Запросы на срочные дебаты были отклонены дважды. Сначала против него проголосовало Бюро ПАСЕ, руководящий орган ассамблеи. "Я предлагал и пытался продвинуть это решение, но его отклонили уверенным большинством", - рассказал Почей в комментарии.

По требованию группы депутатов вопрос вынесли на рассмотрение ассамблеи, но также безуспешно.

46 депутатов проголосовали за дебаты о российском финансовом шантаже, 77 - против. По дебатам по MH17, в сбитии которого обвиняют Россию, голоса распределились как 52 за, 86 против.

Таким образом, вопрос не внесли в повестку дня. Как известно, на этой сессии ПАСЕ рассмотрит вопрос о снятии санкционного давления с россиян.

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