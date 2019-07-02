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Митрополит Онуфрий расскажет о том, как относиться к материальным благам

02.07.2019 / 19:16
Митрополит Онуфрий расскажет о том, как относиться к материальным благам
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий расскажет о том, как относиться к материальным благам

В субботу, 6 июля, в 7.10 на телеканале «Интер» выйдет 38-й выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля».

В этом выпуске Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет о том, как нужно служить Богу и относиться к материальным благам. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу телеканала в фейсбук.

«Все материальные блага созданы, чтобы служить человеку, а не для того, чтобы человек им служил. Человек должен служить Богу, а сокровища земные должны служить человеку», – говорит Предстоятель в видеоанонсе программы.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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