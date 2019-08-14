20% украинцев проработали за рубежом и больше не хотят

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.

Основной причиной того, почему украинцы не возвращаются на заработки, стал психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных - об этом сказали 42% респондентов.

Почти у трети исчезла необходимость выезжать на работу за границу второй раз, потому что они начали зарабатывать достаточно в Украине. Еще 16% признались, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание.

Каждый пятый остался разочарован после опыта работы за рубежом.

Несмотря на то, что почти треть украинцев после возвращения отметили, что начали зарабатывать достаточно в Украине, именно низкие зарплаты были первой мотивацией к выезду - 42% респондентов.

Далее среди мотиваций идут отсутствие рабочих мест в нашей стране и возможность посмотреть мир.

Относительно зарплат, то почти половина украинцев, которые сейчас не хотят возвращаться, получали за рубежом до 1000 долларов. Еще 18% - до 1200 долларов.

Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, имели 2000 долларов в месяц.

У четверти респондентов возникали конфликты с работодателем, с их стороны к работникам было негативное отношение. Другие взаимоотношениями остались довольны.

Основными направлениями рабочей миграции для людей, которые сейчас решили остаться в Украине, были Польша - 33%, Россия - 35% и Германия - 11%.

Из группы респондентов, которые не хотели бы поехать работать за границу снова, почти 15% все же уехали бы на заработки в Польшу. Из тех, кто хотел иметь такую ​​возможность, почти 77% указали, что это из-за зарплаты и недалекого расстояния от Украины.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что каждый второй украинец, который выехал на заработки за границу, а потом не захотел возвращаться, работал не по своей специальности.

Почти четверть недовольных респондентов проработали за рубежом в строительной сфере. Вторая по популярности отрасль - логистическая, преимущественно, это работа водителем - 17%. Топ-3 закрывает производство - 15%.

Отмечается, что в Украине большинство тех, кто имел опыт работы за рубежом и не планирует возвращаться, - это мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет.

7 из 10 таких работников проживают в городах. Уровень образования у всех разный: полное высшее имеют 41% респондентов, среднее образование - 39%.

"Сейчас заработки за рубежом непопулярны не только среди тех, кто работал в другой стране и оценил после этого свое материальное положение как высокое, а и среди респондентов, которые указали, что едва сводят концы с концами", - свидетельствуют результаты опроса.

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