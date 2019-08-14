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В Житомире злоумышленник ограбил женский монастырь УПЦ

14.08.2019 / 16:25
В Житомире злоумышленник ограбил женский монастырь УПЦ
Икона Пресвятой Богородицы Источник: Центр информации УПЦ
Преступник вынес из храма икону Пресвятой Богородицы, пожертвования верующих и украшения со святынь

В Житомире, в ночь с 13 на 14 августа, неизвестный злоумышленник обокрал храм на территории Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ГУ Нацполиции Житомирской области, преступник вынес из храма икону Пресвятой Богородицы, которую позднее сотрудники правоохранительных органов нашли у забора. Также он похитил пожертвования верующих и украшения со святынь.

По предварительной информации, злоумышленник взломал окно, чтобы проникнуть в храм.

Виновного в краже ожидает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, - отметили в Нацполиции.

Источник: Inpress.ua
житомир, УПЦ, Нацполиция
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