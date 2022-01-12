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Житомирская епархия УПЦ просит помощи в ремонте здания после сильного пожара

12.01.2022 / 11:15
Житомирская епархия УПЦ просит помощи в ремонте здания после сильного пожара
Источник: Центр информации УПЦ
По словам пресс-секретаря Житомирской епархии протоиерея Виктора Голубовского, здание получило заметные повреждения

В Житомире в здании епархиального управления Украинской Православной Церкви 5 января произошло возгорание.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, при пожаре удалось спасти ценные бумаги и иконы.

По словам пресс-секретаря Житомирской епархии протоиерея Виктора Голубовского, здание получило заметные повреждения: «Расследование причин ведется, но, скорее всего, загорелось от дымохода. Выгорела крыша и второй этаж, первый этаж залило водой».

«Житомирская епархия и ее Управляющий, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, выражают искреннюю благодарность пожарным и спасателям, приложившим большие усилия для преодоления пожара и его последствий», – отмечается на сайте пархии.

ПОМОЧЬ на восстановление здания можно, перечислив средства:

На карту ПриватБанка 5167985562277467 (Голубовский Юрий Николаевич) или по банковским реквизитам - Житомирская епархия УПЦ, код: 13560396, Банк получателя: АО "Альфа-Банк" МФО 300346 р/с UA 493003460000026007017992201

Источник: Inpress.ua
житомир, Пожар, УПЦ
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