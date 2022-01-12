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В Киево-Печерской лавре УПЦ молились о нерожденных детях, погибших от абортов

12.01.2022 / 10:45
В Киево-Печерской лавре УПЦ молились о нерожденных детях, погибших от абортов
Источник: Центр информации УПЦ
В память жертв абортов было зажжено 100 свечей

В Киево-Печерской лавре в день памяти 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных молились о детях-жертвах абортов.
 
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, покаянный молебен в Аннозачатиевском храме лавры возглавил архиепископ Васильковский Николай.

После молебна в своем слове владыка сравнил тех, кто решается сделать искусственный аборт с Иродом, отдавшим приказ о казни многочисленных детей.

Архиепископ Николай призвал будущих родителей к вере в Бога и жизни по заповедям Господним, ведь недоверие Творцу и желание угождать только себе - одни из причин, по которым страдают невинные дети.

В память жертв абортов было зажжено 100 свечей.

Организаторами события выступили Украинская Православная Церковь, общественные организации «Pro-life Украïна», «Миряне», «Вся Украина», «Фитофарм».
 
«По официальной статистике ежегодно в Украине от искусственных абортов погибают около 50 тысяч младенцев, но на самом деле, эта цифра гораздо больше. Наше противоабортное движение занимается открытием кабинетов доабортного консультирования, проводит беседы с молодежью о зарождении человеческой жизни, рассказывает о последствиях абортов и о традиционных семейных ценностях с целью поддержать молодежь в принятии верного решения — спасения ребенка», — рассказал один из организаторов события, лидер движения «Pro-life Украина» Александр Ерух.

Источник: Inpress.ua
киево-печерская лавра, УПЦ, аборты
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