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В Святогорской лавре первый Спас отметили крестным ходом и водосвятным молебном на Донце

14.08.2019 / 17:26
В Святогорской лавре первый Спас отметили крестным ходом и водосвятным молебном на Донце
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство освятило мед всех прибывших на праздник в лавру паломников

День празднования изнесения Честных Древ Честного и Животворящего Креста Господня (Медовый Спас) в Свято-Успенской Святогорской лавре отметили крестным ходом и водосвятным молебном на реке Северский Донец.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, Божественную литургию в Успенском соборе в этот день возглавил наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений.

После литургии состоялся крестный ход на берег Северского Донца, где в водосвятной часовне был совершён чин малого водоосвящения. После этого духовенство освятило мед всех прибывших на праздник в лавру паломников.

Как сообщалось, в Русской Церкви празднество изнесения Честных Древ Честного и Животворящего Креста Господня соединялось с воспоминанием Крещения Руси в 988 году святым князем Владимиром Киевским. В память о Крещении киевлян в водах Днепра и Крещатика 14 августа совершается освящение воды. Вместе с этим освящается мёд, благословляется вкушение его нового сбора. Поэтому в народе первый Спас получил ещё название Медовый.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Святогорская лавра
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