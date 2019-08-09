Войти | Зарегистрироваться
12:55

пятница,
09 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Святогорской лавре открыли Медовую ярмарку

09.08.2019 / 12:37
В Святогорской лавре открыли Медовую ярмарку
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Выставка-ярмарка будет проходить в Святогорской лавре до конца лета

В Свято-Успенской Святогорской лавре открылась Медовая ярмарка.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, 9 августа на монастырской набережной открылась Святогорская выставка-ярмарка.

«Это третья по счёту медовая ярмарка, ежегодно организуемая Свято-Успенской Святогорской лаврой. Проведение подобных ярмарок не является новшеством для здешних мест, но всего лишь возрождением в Святых Горах давних традиций, присущих дореволюционному Святогорью и прерванных с закрытием обители», - рассказали организаторы.

Открытию медовой ярмарки предшествовал водосвятный молебен, который совершил наместник обители митрополит Арсений. Он также поздравил всех присутствующих с праздником великомученика и Целителя Пантелеимона и призвал благословение Божие на начало новой медовой ярмарки в Святых Горах. Всех присутствующих и всю продукцию, представленную к участию в ярмарке, окропили святой водой.

В этом году на Святогорской ярмарке мёда свою продукцию презентовали пчеловоды городов Святогорска, Славянска, Краматорска, а также Балаклейского и других районов востока Украины.

В выставочных палатках участники медовой ярмарки представили различные сорта мёда: липовый, гречишный, разнотравье, подсолнечный, мёд, собранный пчёлами с цветов акации и фруктовых деревьев и другие.

Помимо мёда, посетителям ярмарки предложена и другая продукция пчеловодства, а именно: пыльца, забрус, перга, мази, настойки, изделия из воска и многое другое.

На Святогорской медовой ярмарке представлена и продукция монастырской пасеки, находящейся на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. На данный момент на монастырской пасеке содержат 150 пчелиных семей.

Скитская братия привезла на ярмарку несколько сортов мёда. Также на Святогорской ярмарке представлена монастырская выпечка.

Помимо этого, на ярмарке вниманию покупателей представлена сувенирная продукция, товары народного потребления, авторские украшения, цветы и растения, выращенные в монастырских теплицах.

Выставка-ярмарка будет проходить в Святогорской лавре до конца лета.

Источник: Inpress.ua
ярмарка, мед, упц мп, УПЦ, Святогорская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 августа
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.