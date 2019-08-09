В Святогорской лавре открыли Медовую ярмарку

В Свято-Успенской Святогорской лавре открылась Медовая ярмарка.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, 9 августа на монастырской набережной открылась Святогорская выставка-ярмарка.

«Это третья по счёту медовая ярмарка, ежегодно организуемая Свято-Успенской Святогорской лаврой. Проведение подобных ярмарок не является новшеством для здешних мест, но всего лишь возрождением в Святых Горах давних традиций, присущих дореволюционному Святогорью и прерванных с закрытием обители», - рассказали организаторы.

Открытию медовой ярмарки предшествовал водосвятный молебен, который совершил наместник обители митрополит Арсений. Он также поздравил всех присутствующих с праздником великомученика и Целителя Пантелеимона и призвал благословение Божие на начало новой медовой ярмарки в Святых Горах. Всех присутствующих и всю продукцию, представленную к участию в ярмарке, окропили святой водой.

В этом году на Святогорской ярмарке мёда свою продукцию презентовали пчеловоды городов Святогорска, Славянска, Краматорска, а также Балаклейского и других районов востока Украины.

В выставочных палатках участники медовой ярмарки представили различные сорта мёда: липовый, гречишный, разнотравье, подсолнечный, мёд, собранный пчёлами с цветов акации и фруктовых деревьев и другие.

Помимо мёда, посетителям ярмарки предложена и другая продукция пчеловодства, а именно: пыльца, забрус, перга, мази, настойки, изделия из воска и многое другое.

На Святогорской медовой ярмарке представлена и продукция монастырской пасеки, находящейся на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. На данный момент на монастырской пасеке содержат 150 пчелиных семей.

Скитская братия привезла на ярмарку несколько сортов мёда. Также на Святогорской ярмарке представлена монастырская выпечка.

Помимо этого, на ярмарке вниманию покупателей представлена сувенирная продукция, товары народного потребления, авторские украшения, цветы и растения, выращенные в монастырских теплицах.

Выставка-ярмарка будет проходить в Святогорской лавре до конца лета.