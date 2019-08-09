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Зеленский: совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу

09.08.2019 / 12:18
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции с целью принуждения России к уважению международного права сможет изменить к лучшему ситуацию в регионе Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою пользу", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду в Анкаре.

Зеленский рассказал коллеге о новых нарушениях прав человека и преследованиях крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных", - добавил Зеленский.

Во время двусторонних переговоров с Эрдоганом Зеленский поднял вопрос безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами "продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле стремится к войне".

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Россия, Турция, зеленский, Черноморский регион
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