Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества между странами

Подписание состоялось в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков.

Данный документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

Цель подписания договора - дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции, активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета.

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