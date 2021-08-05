В Святогорской лавре пройдет Медовая ярмарка

В Свято-Успенской Святогорской лавре 6 августа откроется Медовая выставка-ярмарка.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, в ярмарке примут участие пчеловоды лавры и представители разных регионов Украины.

«Представленные на выставке мед и другую продукцию пчеловодства смогут продегустировать и приобрести все желающие. Также на ярмарке будут представлена сувенирная продукция, товары народного потребления, авторские украшения. Кроме того, желающие смогут приобрести приобрести для дома и своего участка цветы и растения, выращенные в монастырских теплицах», — сообщается на сайте.

Выставка завершится 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Подобные ярмарки – давняя традиция Святогорья. До революции 1917 года они проводились ежегодно – на весенний праздник святителя Николая и праздник Успения Пресвятой Богородицы. По благословению митрополита Святогорского Арсения, традицию возродили в 2017 году, приурочив первую в новейшей истории обители медовую ярмарку к празднику Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня.