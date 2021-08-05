Украина рассчитывает на укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах – Ермак

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Одним из главных приоритетов Украины на мировой арене является укрепление сотрудничества с США во всех отраслях - оборонной, военно-технической, экономической и, конечно же, политической", - написал Ермак в соцсети Facebook.

Во время пребывания Ермака и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в США запланированы встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров.

"Готовим визит президента Украины в США. Этот визит будет иметь большое значение для дальнейшего развития украинско-американских отношений", - отметил он.

Как сообщалось, 4 августа глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Украины, который запланирован на 30 августа.

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