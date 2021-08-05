Все больше украинцев уверены, что справедливое решение суда над Медведчуком - это полное оправдание политика

Так 41,3% опрошенных украинцев уверены: дело против лидера - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем в экономике и социальной сфере. Также 21,1% опрошенных считают, что это - расправа с политическим оппонентом, который может составить основную конкуренцию президенту на выборах. И 5,5% считают, что таким образом украинская власть выполняет заказ США и набивает себе цену для переговоров с РФ.

НАТАЛЬЯ ЗЕМЛЯНСКАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Как нарушаются прокурорами все процессуальные действия. Ну это же элементарно, это любой человек понимает, что если надо подать за 10 дней, то представление за 3 дня якобы уже не законно. И как бы там судья Вовк не вытаскивал, но этот факт имеет место быть. И неустановленные люди в неустановленном месте - это уже мем, который гуляет по стране. С этого все прекрасно понимают, что это продолжается давление на оппозицию. Это идет давление на другую точку зрения. Это идет давление на те альтернативные решения проблем, которые предлагает оппозиция.

Также подавляющее количество опрошенных, 58,8%, считают, что наиболее справедливым результатом судебного процесса над Виктором Медведчуком станет его полное оправдание и восстановление политика во всех правах. Противоположной точки зрения придерживаются 19,7% респондентов. За время судебного процесса 37,4% опрошенных из числа тех, кто следил за процессом, выступлениями сторон в зале суда, последующими заявлениями прокуроров и адвокатов, а также оценками независимых экспертов, улучшили свое отношение к Виктору Медведчуку. И почти 25% свое мнение о политике не изменили.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЕЦ, ЖУРНАЛИСТ

Мыслят линейно, и у них главная цель - это, конечно, уничтожение оппозиции системной и дискредитация оппозиции в глазах людей. Когда начались уголовные процессы, попытались уже тогда посадить человека в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Украинский народ смотрел на это, анализировал и ждал, каким образом власть будет предоставлять доказательства вины. Так мы, конечно, будем наблюдать полное отсутствие доказательной базы.

И при этом более 70% считают, что преследование властями Виктора Медведчука приведет к увеличению его личного рейтинга и повысит рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь".

СВЕТЛАНА КУШНИР, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

В известной мере до поры до времени этот инструмент будет действовать, а потом он будет, как в маятнике, иметь обратный эффект. Они этого маятника не ожидают вообще. Ну не планируют они шаги свои, деятельность свою ни на 2, ни 3, даже на полшага этого не делают.

И учитывая рейтинги партий, которые проходят в парламент, если бы выборы были в ближайшее воскресенье - ОПЗЖ стала бы второй по количеству набранных голосов. Так, у "Слуги народа" - 21,4%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 19,1%, "Европейская солидарность" - 18,5%, "Батькивщина" -12,6%.

СЕРГЕЙ ГОДНЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Рейтинги, конечно, растут, и это видят все: и социологи, это видят рядовые граждане, люди, которые работают с общественным мнением, люди, которые общаются между собой. Потому что знает положительные отзывы на то, что творится в Украине, в самом бедном государстве в Европе. Ну, я думаю, что сознательный человек давать не мог бы.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром "BURI-Украина" с 30 июля по 2 августа 2021 года.