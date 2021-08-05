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Мужчине, угрожавшему подорвать гранату в Кабмине, будет назначена психиатрическая экспертиза – глава МВД

05.08.2021 / 13:50
С мужчиной, который утром в среду ворвался в здание Кабинета министров Украины с боевой гранатой, будет проведена психиатрическая экспертиза, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначено психиатрическую экспертизу. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - написал Монастырский в соцсети Facebook.

Министр поблагодарил сотрудников полиции, СБУ и УГО, которые принимали участие в спецоперации, а также выразил отдельную благодарность товарищу правонарушителя, волонтеру и депутату Бучанского городского совета Василию Олексюку, который вел переговоры.

Как сообщалось, в здание Кабинета министров Украины вошел мужчина, который угрожает подорвать гранату. В столице была начата специальная полицейская операция, с мужчиной велись переговоры.

Позже глава Национальный полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали и обезвредили мужчину, он будет подозреваемым. При этом глава Нацполиции подчеркнул, что у задержанного в руках была боевая граната, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию.

Источник

Кабмин, граната, МВД
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