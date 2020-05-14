Что известно об иммунитете при COVID -19?..

Это сообщение поступило в то время, как во Франции и Бельгии решили ослабить карантинные ограничения, в школах Нидерландов – возобновить занятия, а в Великобритании представили планы по возобновлению работы экономики. В ВОЗ предупреждают, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов тех, кто заболел, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний. А тем временем медицинские и научные круги все еще не пришли к окончательным выводам по одному из важнейших вопросов – вырабатывается иммунитет у тех, кто уже переболел COVID -19? Хотя сейчас все больше специалистов склоняются к мысли, что иммунитет все-таки формируется. Вопрос в том – насколько он может быть сильным у каждого человека. Что же известно на данный момент о выработке иммунитета и повторных случаях заражения – выясняли эксперты.

Только 7-8% инфицированных могут не получить иммунитета вообще

В конце апреля во Всемирной организации здравоохранения сделали не слишком обнадеживающее заявление: выздоровление пациента от COVID -19 не защищает его от повторного заражения и нет доказательств об обязательной выработке иммунитета у переболевших. “ВОЗ утверждает, что пока нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от болезни COVID -19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения", – говорилось в сообщении. Поэтому эксперты международной организации предостерегли страны от введения так называемого “иммунного паспорта” (каких-либо справок о том, что человек переболел и имеет антитела к вирусу. – Авт.), поскольку его владельцы сочтут себя защищенными и не будут придерживаться социальной дистанции.

На сайте CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний в США) так же говорится, что "иммунный ответ, включая продолжительность иммунитета на инфекцию SARS-CoV-2, еще не изучен. "Пациенты с MERS-CoV (ближневосточный коронавирусный респираторный синдром, который вспыхнул в 2012-2013 годах и источником которого стали верблюды) вряд ли будут повторно заражены вскоре после выздоровления, но пока неизвестно, будет ли наблюдаться подобная иммунная защита у пациентов с COVID-19".

Впрочем, на днях доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова выступила с более конкретным заявлением, основанным на данных китайских ученых, которые обследовали в Шанхайском медицинском центре, а также ряде других научных учреждений 171 пациента.

Она отметила, что сильный и длительный иммунитет к коронавирусу приобретают лишь 7-8% людей, болевших. "Есть супер-люди, у которых такой сильный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей плазмой, что и делается", – заявила Баранова. Она добавила, что такой иммунитет чаще формируются у людей с тяжелым протеканием заболевания.

В то же время, по ее словам, есть те, кто имел все симптомы болезни, однако у них вообще нет антител к вирусу. Таких тоже около 7-8%. По словам Барановой, это означает, что интерфероны (сложные белки, обладающие противовирусным, антибластомным, противоопухолевым, иммуностимулирующим и другими видами активности. – Ред.) в организме сами справились с инфекцией. У всех других людей, которые переболели COVID-19, возникает иммунитет различной силы и при этом у 40% из них он довольно слабый.

Какого же мнения придерживаются украинцы специалисты?

Известный иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П.Л. Шупика Федор Лапийсчитает, что на сегодня нет оснований утверждать, что иммунитет не формируется. Об этом он говорил в интервью Укринформу, отвечая на вопрос о формировании коллективного иммунитета. "Эти наблюдения, которые велись и по первому SARS-у, и по SARS-CоV-2, дают основания утверждать, что иммунный ответ существует. Но сейчас мало времени, чтобы делать выводы относительно SARS-CоV-2 и его последующих мутаций. Впрочем существующие данные о мутациях вируса не дают оснований говорить о непродолжительном иммунитет. Иммунитет формируется", – отметил Федор Лапий.

Иммунолог Андрей Волянский на своей странице в Фейсбук также отметил, что при прошлых версиях коронавирусный иммунитет у людей сохранялся 2-3 года.

И все же повторное инфицирование COVID-19 практически невозможно

С начала пандемии периодически появляется информация о повторных случаях инфицирования коронавирусом. Одно из первых таких сообщений поступило еще в конце февраля, когда стало известно о 195 повторных случаях заражения в Ухане. Позже в Китае уточнили, что после наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаков распространения коронавируса – то есть они уже не инфицировали других. Но именно это вызвало немало опасений, а действительно ли можно приобрести иммунитет, переболев COVID-19.

Опытные иммунологи сомневаются скорее в правильности проведенных исследований, чем в непривычной природе инфекции. "Были сообщения о реинфицировании, но они подвергаются критике, потому что обнаруживают определенные методологические ошибки в организации исследований. Поэтому есть определенные сомнения в достоверности этих данных", – считает Федор Лапий.

О случаях якобы повторного инфицирования сообщалось и в Украине – 20 апреля речь шла о четырех пациентах на Ровенщине. Но, как в подтверждение слов господина Лапия, уже на следующий день заместитель председателя Ровенской облгосадминистрации Игорь Тимошенко опроверг эту информацию. "Это не повторное инфицирование. Речь о пациентах, которые практически выздоровели. Все без исключения проходят ПЛР-тестирование. Тест показал, что у них все еще имеющийся коронавирус, что может свидетельствовать о том, что вирус может находиться в организме человека более 14 дней", – сказал Игорь Тимошенко.

И вот на днях специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, похоже, расставили точки над "і" в этом вопросе. Они заявили, что анализы лиц, у которых после выздоровления от COVID-19 снова обнаруживается коронавирус, ложнопозитивны, передает "Корреспондент" со ссылкой на Reuters. То есть, результаты тестов вызваны частицами SARS-CoV-2, оставшимися в организме. При этом представители Центра считают, что эти пациенты не заразны. По мнению эксперта по разработке вакцины в Университета Сеул – Сеул Дай-Ву (Sol Dai-wu), в некоторых случаях тесты могут обнаружить старые доли коронавируса. Южнокорейские медики используют тесты с обратной транскрипционной полимеразной цепной реакцией (RT-PCR), которые позволяют определять генетический материал коронавируса – этот метод диагностики считается самым точным.

Почему же до сих пор нет окончательных и конкретных ответов на эти важнейшие вопросы – объясняется новизной вируса и отсутствием основательных исследований. ВВС, к примеру, пишет, что никого из людей специально не заражали повторно, чтобы проверить, возник ли у них иммунитет. Но такую проверку прошла пара подопытных макак-резусов. "Их инфицировали дважды: сначала, чтобы вызвать иммунный ответ, а через три недели – повторно. И хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из двух обезьян после повторного заражения с таким коротким интервалом не имела симптомов болезни", – говорится в материале.

Что ж, стоит понимать, что для конкретных исследований этих вопросов требуется время. Вот, к примеру, лишь недавно ученые выяснили, что у чешуйчатых ящеров панголинов, через которых вероятно, произошла межвидовая передача вируса, не образуется иммунный ответ на вирус (из-за отсутствия вирус-чувствительных генов), и они вероятно могут справляться с вирусами благодаря какому-то другому механизму, сообщило "Новое время". "Наша работа показывает, что ящеры пережили миллионы лет эволюции без антивирусной защиты, которая используется всеми другими млекопитающими (люди, кошки, собаки и другие). Дальнейшие исследования ящеров покажут, как им удается выживать при вирусных инфекциях, и это может помочь разработать новые стратегии лечения людей с вирусными инфекциями", – говорит соавтор работы доктор Леопольд Экхарт из Венского медицинского университета в Австрии.

А тем временем в условиях дефицита исследований кое-кто пытается похитить наработки коллег. The New York Times сообщает, что ФБР совместно с Агентством национальной безопасности США собираются объявить предупреждение Китаю в связи с попытками хакеров выкрасть данные, касающиеся разработки вакцины против COVID-19 – как университетских, так и из частных лабораторий. Кроме Китая, попытки кибератак на научные центры США делают Иран, Вьетнам и Южная Корея, отмечает издание.

Юлия Горбань, Киев

Источник