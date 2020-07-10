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COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших — ученые

10.07.2020 / 17:59
Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших.

Об этом заявили ученые из Института вирусологии китайского города Ухань в исследовании на сайте medRxiv.

Ученые изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за иммунитет.

Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

В июле профессор Гарвардского университета Тобиас Курт сообщал, что коронавирусная инфекция вызывает у переболевших ей последствия, которые не проходят на протяжении долгого времени.

Курт отметил, что осложнения, в том числе непроходящие симптомы COVID-19, наблюдаются и у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем.

"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем", — пояснил ученый.

Источник

иммунитет, коронавирус, COVID-19
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