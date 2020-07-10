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Голод из-за пандемии может убить больше людей, чем коронавирус - Oxfam

10.07.2020 / 15:43
Международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam заявило, что до конца этого года от голода, вызванного пандемией коронавируса, может умереть больше людей, чем от самой инфекции.

Об этом сообщает BBC.

«В Oxfam предупредили, что до конца года ежедневно 12 тысяч человек могут умереть от голода, связанного с коронавирусным кризисом - потенциально больше, чем от собственно болезни», - говорится в сообщении.

В объединении отметили, что к голоду приведет целый ряд факторов, в частности безработица, убытки производителей еды от карантина, а также трудности с доставкой помощи.

Представители Oxfam при этом выделили 10 особо уязвимых регионов мира: Йемен, ДР Конго, Афганистан, Венесуэла, западная часть Субсахарской Африки, Южный Судан, Судан, Сирия и Гаити.

Oxfam - это международное объединение 15 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности.

По данным Worldometer, в мире выявлены 12196922 случая заражения коронавирусм, из них 552771 летальный, выздоровели 7093763 человека.

Источник

коронавирус, голод, пандемия
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