Голод из-за пандемии может убить больше людей, чем коронавирус - Oxfam

Об этом сообщает BBC.

«В Oxfam предупредили, что до конца года ежедневно 12 тысяч человек могут умереть от голода, связанного с коронавирусным кризисом - потенциально больше, чем от собственно болезни», - говорится в сообщении.

В объединении отметили, что к голоду приведет целый ряд факторов, в частности безработица, убытки производителей еды от карантина, а также трудности с доставкой помощи.

Представители Oxfam при этом выделили 10 особо уязвимых регионов мира: Йемен, ДР Конго, Афганистан, Венесуэла, западная часть Субсахарской Африки, Южный Судан, Судан, Сирия и Гаити.

Oxfam - это международное объединение 15 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности.

По данным Worldometer, в мире выявлены 12196922 случая заражения коронавирусм, из них 552771 летальный, выздоровели 7093763 человека.

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