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2 человека погибли, 7 пострадали в результате камнепада в Австрии

09.07.2020 / 17:18
По меньшей мере два человека погибли 8 июля в результате камнепада в горном ущелье Береншютцклямм, что в австрийской федеральной земли Штирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Сейчас на месте проводится крупномасштабная операция полиции, горноспасательной службы, Красного Креста и пожарной бригады. Используются три вертолета.

Камнепад произошел в труднодоступной зоне. Спасателям приходится спускаться на веревках или подниматься с близлежащего населенного пункта не менее часа, чтобы добраться до места происшествия.

Спасатели были вынуждены обыскать чрезвычайно холодный поток Микснитц, поскольку в нем могли быть жертвы.

Уже подтверждена гибель двух человек и ранения еще семерых. Точной информации о происхождении пострадавшей группы нет, но некоторые из членов группы могут быть иностранцами, поскольку для оказания неотложной помощи попросили услуги переводчика.

Считается, что несколько обломков породы вырвались из крутых скал и упали на людей. Это происходит в ущелье время от времени, но еще никогда не заканчивалось так трагично.

Береншютцклямм - водоносное ущелье, одно из самых длинных в Австрии. По нему можно путешествовать деревянными ступеньками. В прошлом около 40 000 посетителей приезжали каждый год, чтобы осуществить многочасовую прогулку по ущелью.

Источник

Австрия, камнепад
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