В ВОЗ преуменьшают возможность воздушной передачи коронавируса — ученые

Об этом пишет The New York Times.

"Всемирная организация здравоохранения давно считает, что коронавирус распространяется прежде всего большими дыхательными капельками, которые выпускают зараженные люди при кашле и чихании, эти частицы быстро падают на пол. В открытом письме к ВОЗ 239 ученых из 32 стран привели доказательства, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заражать людей и призывают организацию пересмотреть свои рекомендации", - говорится в сообщении.

Речь идет об аэрозольной передаче: в отличие от воздушно-капельной, в этом случае частицы вируса намного меньше, в воздухе они задерживаются дольше, чем капли, и способны преодолевать гораздо большие расстояния, чем "безопасные" полтора метра.

Авторы открытого письма отмечают, что ВОЗ опиралась на данные о распространении коронавирус в больницах, где условия гораздо более стерильные, чем в других закрытых помещениях. Поэтому среди главных путей распространения ВОЗ называет непосредственный контакт с источником вируса, а также воздушно-капельный путь, игнорируя аэрозольный.

По их мнению, новые свидетельства распространения вируса, как на мясокомбинате в Германии, свидетельствуют, что распространение воздушным путем является гораздо более серьезной угрозой, чем сейчас считает ВОЗ.

Текст обращения должен быть обнародован в течение недели в медицинском издании.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире по состоянию на вечер воскресенья, 5 июля, обнаружены 11 496 761 случаев заражения коронавирусом, из них 535 343 летальных, выздоровели 6 506 587 человек.

Источник