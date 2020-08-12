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Москаль обжаловал в суде постановление Рады об укрупнении районов

12.08.2020 / 16:18
Председатель ОО "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль обжаловал в Киевском окружном административном суде постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов".

Председатель ОО "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль обжаловал в Киевском окружном административном суде постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов". Об этом говорится в сообщении на сайте Москаля.

"Верховная Рада Украины, принимая Постановление" Об образовании и ликвидации районов "от 17 июля 2020 года № 807-IX, нарушила нормы Конституции и законов Украины. Согласно Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады принадлежит образование и ликвидация районов, а также установление границ районов. При принятии данного Постановления Верховная Рада Украины не установила границ новосозданных районов, а также постановила, что в новосозданные районы входят городские, поселковые и сельские территориальные громады, которые утверждены Кабинетом Министров Украины", - говорится в административном иске Москаля.

Экс-председатель Закарпатской и Луганской ОГА также призвал жителей ликвидируемых районов защищать свои права и присоединяться к иску.

Как сообщалось, 17 июля Верховная Рада Украины приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины. Вместо имеющихся в Украине 490 районов создается 136 укрупненных.

Документ, в частности, предусматривает, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района. Выборы депутатов районных советов районов, которые были ликвидированы соответственно до принятия этого постановления, не будут проводиться. Постановление предусматривает, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будет проводиться после возвращения этих территорий под юрисдикцию Украины.

Источник

суд, Москаль, укрупнение районов
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