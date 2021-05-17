Москаль: Вырезки из Интернета и газет – это «бездоказательные эмоции», а не доказательства вины Медведчука

Такое мнение высказал генерал-лейтенант МВД, бывший народный депутат Украины Геннадий Москаль.

«Если бы я был судьей, я бы их просто сразу выгнал, потому что это полное нарушение Конституции и закона Украины. Как могла Венедиктова делать представление на основе уголовных производств, открытых СБУ неконституционным способом», – сказал Геннадий Москаль.

У генерал-лейтенанта МВД много вопросов к доказательной базе, начиная с того, что для записи телефонных разговоров должны быть соответствующие судебные решения, а иначе они не могут считаться доказательствами, согласно действующему законодательству.

«Неустановленные лица, в неустановленном месте вели какие-то переговоры, передавали какие-то материалы. Все телефонные разговоры, которые были на пресс-конференции, должны быть подтверждены судебным решением. А телефон его слушался на основании решения суда?» – задается вопросом Москаль.

По его мнению, 5 томов вырезок из Интернета и газет – это «бездоказательные эмоции», а не доказательства. И, соответственно, дело о госизмене Медведчука «ничем не закончится».

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.