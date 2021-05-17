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Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

17.05.2021 / 10:46
Президент Украины Владимир Зеленский по случая празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии, ценностями и стремлениями, и Украина обязательно будет в Европейском Союзе.

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе", - написал Зеленский на своей странице в Twitter 15 мая.

Позже на своей странице в Facebook президент подчеркнул, День Европы символизирует для Украины осознание своего пути и общественный выбор в пользу фундаментальных принципов и ценностей.

Так, Зеленский добавил, что с 2014 года, когда сотни украинцев "отдали за этот выбор собственную жизнь, а тысячи продолжают защищать его и нашу землю с началом войны на востоке", День Европы стал знаковым днем для страны.

"Важно, что сегодня и среди наших европейских партнеров укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы. Мы ценим признание Евросоюзом этих стремлений Украины. И я благодарен тем государствам - членам ЕС, которые уже поддержали мою инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Убежден, что этот круг государств будет становиться все шире", - выразил уверенность президент.

Глава государства напомнил, что Европейский Союз начал важный процесс общественного обсуждения, отметив, что дискуссия в рамках Конференции о будущем Европы должна касаться и Украины. По словам президента, созданная в рамках Конференции цифровая платформа позволяет высказать свое мнение всем гражданам стран Европы, в том числе и украинцам.

"Уверен, что наше активное гражданское общество обязательно воспользуется этой возможностью. По моему убеждению, одним из результатов Конференции о будущем Европы должно стать открытие перспективы присоединения к ЕС тех европейских государств, которые разделяют его фундаментальные ценности, готовы не на словах, а на деле бороться их и защищать. Украина точно одна из таких стран", - подчеркнул Зеленский.

"И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС. Первый среди будущих веков истории Украины в составе европейской семьи. Потому что Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины", - подытожил глава государства.

14 мая в Украине отмечают День Европы.

Источник

ЕС, Зеленский
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