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Порошенко: Венедиктова боится, снимите с нее это бремя

02.07.2020 / 14:23
Пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения, заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу через президента Владимира Зеленского.

Об этом шла речь в выступлении Порошенко на суде 1 июля

Прямая речь: "В глубине души и госпожа Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но будучи зависимой от президента Зеленского, она боится за свою дальнейшую судьбу. Снимите с нее это бремя, отведите ее. Уважайте женщину...

Я хочу обратиться к господину Зеленскому и госпоже Венедиктовой и хочу повторить тезис: "Мы вас не боимся. Замахнулись - бейте. Не откладывайте, не бойтесь. Надо посадить - сажайте".

Защита Порошенко объявила отвод прокурорам и лично Венедиктовой.

По мнению экс-президента, Венедиктова соглашается с тезисом бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, что подозрение ему - "юридический трэш".

Порошенко призвал вернуть этот "трэш" обратно в прокуратуру.

Он также отметил, что 10 июля истекает срок на расследование дела: "С 28 мая 2019 года, получая средства из карманов налогоплательщиков, год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех".

В то же время, председательствующий судья Сергей Вовк отказал стороне защиты в отводе группы прокуроров.

Напомним, утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.

Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Источник

суд, Порошенко, Венедиктова
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