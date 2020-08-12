Государство оплачивает деятельность НАБУ, а расплачиваться за его неэффективность будет президент – эксперт

Директор Института украинской политики Руслан Бортник заявил о несоответствии реальной суммы, возвращенной в государственный бюджет в результате действий Национального антикоррупционного бюро, и цифр, которые приводит директор НАБУ Артем Сытник.

В ходе круглого стола на тему «Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию», который состоялся 11 августа в информационном агентстве «Українські Новини», Бортник сослался на отчет Сытника по итогам работы его ведомства за 2019 год: «100 млн мы вернули средств в Государственный бюджет, на 580 млн – предотвратили хищение».

Но при этом, утверждает эксперт, ответ Государственного казначейства на запрос общественных организаций, сколько денег было возвращено в бюджет в 2019 году, содержит другие цифры: 78 тысяч гривен. «То есть, три тысячи долларов поступило на счет государственного казначейства», – подчеркнул Бортник.

Директор Института украинской политики заявил, что своим пребыванием на посту директора НАБУ Артем Сытник, а Назар Холодницкий – во главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на низкую эффективность их работы, обязаны западным партнерам Украины, предоставляющим политическую поддержку и обеспечивающим кредиты международных финансовых организаций.

Но как за кредиты, которые берутся сегодня, будет расплачиваться будущее поколение украинцев, так и сегодня за неэффективность антикоррупционных органов расплачивается президент Владимир Зеленский, сказал Бортник.

«Но за все, о чем мы говорим здесь, заплатит президент. Он за это платит рейтингами, возможностью управлять страной, платит, возможно, новыми майданами, своей историей, репутацией и будущим нашей страны», – предупреждает эксперт.