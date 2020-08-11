К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты

Об этом они сказали на круглом столе в пресс-центре Українських Новин.

По словам политического консультанта Дмитрия Джангирова, доверия к НАБУ никогда не было.

"НАБУ вообще не доверяют 38%, скорее не доверяют - 33%. -59% баланс недоверия. у КС лучше результат", - сказал он.

Он отметил, что согласно соцопросам, САП не доверят -70 %, Антикоррупционному суду - также 70%.

"Они (НАБУ) аппретируют к своим патронам западным, нежели украинскому обществу. Западные покровители наших антикоррупционных органов знают прекрасно, как к ним относятся в Украине. К НАБУ никогда не было высокого доверия", - отметил Джангиров.

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец заявил, что НАБУ не добилось ни одного хорошего результата по "посадке" топ-коррупционеров и должно быть ликвидировано.

"Мы видим каких-то чиновников. И первые приговоры. Читаешь и там лицо подавало декларацию в письменном виде и по каким-то убеждениям не подало в устной форме. Сколько времени и денег на это пошло? И таких дел много. Нужен ли Украине такой орган как НАБУ? Я считаю, что нет. Эффективность нулевая и они несут больше вреда чем пользы. Они просто уничтожают экономику страны", - считает эксперт.

Он отметил, что уровень доверия к НАБУ очень низкий.

"На своих каналах я провожу опросы по доверию НАБУ и более 2% доверия к НАБУ по моим опросам никогда не было. Миллиарды гривен идут на НАБУ. Я бываю в НАБУ с клиентами и постоянно вижу иностранцев там. Такое ощущение что там филиал иностранной спецслужбы. Что они там делают? Создается впечатление, что если иностранным инвесторам и так называемым нашим партнерам не нравится в любой отрасли и сразу же появляется НАБУ, чтобы эту сферу уничтожить. Я считаю, что наша антикоррупционная вертикаль полностью работает на иностранные правительства. За 5 лет никакой работы НАБУ нет. Некоторые дела не доведены до конца либо исчезли. Нужно поднять вопрос о полной ликвидации антикоррупционной вертикали. Если за 5 лет нет результатов работы, то их и не будет уже", - заявил Кравец.

Директор Украинского института политики Руслан Бортик поддержал коллегу.

"Возможно реформа антикоррупционных органов в 2014 году и нужна была, но цель не удалось достигнуть. Наши партнеры используют антикоррупционную вертикаль для другой цели. Новая антикоррупционная вертикаль ежегодно использует 3 млрд гривен в среднем и результат от их работы сегодня мизерный. Сколько людей были наказаны? По состоянию на 2019 год за коррупционные преступления были привлечено 18 человек. Мы ожидали что НАБУ займется президентом, хотя бы народными депутатами. Чем Сытник занимался? Он занимался отдыхом на луцких озерах, за что он признан коррупционером и занимался поездками в гости к президенту Порошенко. Из 18 осужденных лиц нет ни одного, кто имеет какой-то политический вес", - добавил эксперт.

Он сообщил, что при бывшем президенте Викторе Януковиче за коррупцию были наказаны ряд высокопоставленных чиновников и система при нем работала лучше.

"При нынешней власти нет ни одного привлеченного к ответственности, хотя бы народного депутата или министра. Антикоррупционная система была создана для контроля над политическими элитами, а не для борьбы с коррупцией внутри страны и влиять на политические элиты, бизнесменов и СМИ. Тем временем коррупция у нас цветет ясным пламенем... Нужно менять руководство этих структур. Я уверен, что в руководстве этих структур нет ни одного честного человека. Они видят, как все расхищается. Они втянуты в коррупцию и являются частью этой коррупции. Нужны честные люди, как к Румынии", - уверен эксперт.

"За все это, за все, что мы с вами говорим здесь, заплатит Президент. Он за это платит рейтингами, он за это платит возможностью управлять страной, он за это платит, возможно, новыми майданами, он за это платит своей историей, репутацией и будущим нашей страны", - подытожил Бортник.

Адвокаты Юрий Радзиевский и Игорь Серков считают, что НАБУ неспособно бороться с коррупцией.

"За 5 лет на НАБУ потратили 3 млрд гривен. При этом возмещено 600 млн в бюджет за все время. Реальных приговоров - 35. 30 при этом за результатами заключенных заключений между прокурором и фигурантами... детективы НАБУ неоднократно совершают нарушения во время расследований уголовных дел. Демонстрируют незнание уголовного процесса. Я уверен, что причиной провальных результатов НАБУ и САП является отсутствие сплоченности в работе, пиар-направленность НАБУ в работе. Пока у нас безуспешно тратятся миллиарды гривен на борьбу с коррупцией. Сейчас очевидно, что практика создания новых антикоррупционных органов себя не оправдали", - заявил Радзиевский.

Серков в свою очередь считает, что НАБУ не представляет угрозы коррупционерам, а наряду с САП и НАПК, является антикоррупционной бижутерией.

Депутат Верховной Рады Антон Поляков также раскритиковал работу и результаты НАБУ и заявил, что нужно провести аудит НАБУ, после чего перегрузить антикоррупционные органы.

"Нужно провести как минимум аудит НАБУ, привлечь к ответственности виновных в бездеятельности и после этого перезагрузить эти органы", - подытожил депутат.

Как сообщалось, в 2019 году глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считал заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого причиной неэффективного сотрудничества САП с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).