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Без тяжелого вооружения и боевых потерь: Данилов рассказал о перемирии на Донбассе

11.08.2020 / 16:15
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, уже две недели не наблюдается выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

"По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля выполняется, а единичные случаи его нарушения не носят системный характер. В отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - сказал Данилов.

По его словам, надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

Напомним, с 27 июля на Донбассе установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом договорилась Трехсторонняя контактная группа во время заседания в формате видеоконференции 22 июля.

Источник

Донбасс, перемирие, СНБО, Данилов
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