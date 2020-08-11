Войти | Зарегистрироваться
16:52

вторник,
11 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Дивеевском монастыре православные отметили праздник чудотворной иконы «Умиление»

11.08.2020 / 15:35
В Дивеевском монастыре православные отметили праздник чудотворной иконы «Умиление»
Икона Источник: Патриархия.ру
Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре православные отметили праздник чудотворной иконы Божией Матери «Умиление».

Как сообщает patriarchia.ru, после Литургии верующие прошли крестным ходом по Святой Канавке.
Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой.

Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, старец помазывал больных, и они получали исцеление.
«Всех радостей Радость» называл икону «Умиление» подвижник. Святой представился перед ней во время молитвы 2 января 1833 года.

После смерти преподобного Серафима настоятель Саровской обители игумен Нифонт передал икону сестрам Дивеевской Серафимовской обители.

 

Источник: Inpress.ua
Серафим Саровский, чудотворная икона, Умиление
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.