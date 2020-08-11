В Дивеевском монастыре православные отметили праздник чудотворной иконы «Умиление»

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре православные отметили праздник чудотворной иконы Божией Матери «Умиление».

Как сообщает patriarchia.ru, после Литургии верующие прошли крестным ходом по Святой Канавке.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой.

Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, старец помазывал больных, и они получали исцеление.

«Всех радостей Радость» называл икону «Умиление» подвижник. Святой представился перед ней во время молитвы 2 января 1833 года.

После смерти преподобного Серафима настоятель Саровской обители игумен Нифонт передал икону сестрам Дивеевской Серафимовской обители.