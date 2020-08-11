В Киеве проходит православный благотворительный фестиваль «Божьи дети»

В Киеве сегодня проходит ежегодный православный благотворительный фестиваль «Божьи дети».

Как сообщает Центр информации УПЦ, фестиваль был основан и проводится в Украине с 2016 года по инициативе Украинской Православной Церкви.

«Цель фестиваля: провести большой детский праздник для детей-сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей, детей с особыми потребностями со всей Украины, привлечь внимание общества к социальной составляющей проблемы поддержки детства, объединить усилия неравнодушных людей и государства ради счастливого будущего украинских детей», - отметили организаторы.

Организаторы фестиваля – Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба», общественная организация «Божьи дети», Свято-Успенская Киево-Печерская лавра.

Участниками 5-го юбилейного фестиваля стали около 1000 детей из всех епархий Украинской Православной Церкви.

Гостей ожидает праздничный концерт с участием известных украинских исполнителей и детских коллективов.

В столице детей ждут экскурсии по территории Киево-Печерской Лавры и другим памятным местам Киева.

«В рамках фестиваля также - обязательное торжественное разрезание огромного торта с символикой фестиваля (абсолютно каждый участник фестиваля получает порцию сладкого символа), церемония награждения почетным знаком «Благотворитель года» и вручение памятных подарков детям», - сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль и трансфер детей проводится с сопровождающими лицами с соблюдением всех мер безопасности.