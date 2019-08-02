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Тысячи верующих отметили день памяти преподобного Серафима Саровского в монастыре, который он основал

02.08.2019 / 10:35
Тысячи верующих отметили день памяти преподобного Серафима Саровского в монастыре, который он основал
mundo.pro Источник: patriarchia.ru
На торжества в Дивеево прибыли паломники – около 1800 человек, для них был организован палаточный лагерь

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре 1 августа состоялись празднования в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца.

В этом году отмечается 29-летие со дня обретения мощей святого, сообщает patriarchia.ru.

Божественную литургию под открытым небом на Преображенской площади монастыря у раки с мощами преподобного Серафима, принесенными перед началом богослужения из Свято-Троицкого собора, возглавил Патриарх Кирилл.

На торжества в Дивеево прибыли паломники – около 1800 человек, для них был организован палаточный лагерь.

Патриарх Кирилл вознес молитву о мире в Украине.

Верующим были вручены иконки преподобного Серафима Саровского с Патриаршим благословением.

Фото: mundo.pro

Источник: Inpress.ua
Православие, Серафим Саровский
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