Зеленский назначил руководителя ГУД

Соответствующий указ №571/2019 обнародовано на сайте главы государства.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Перед этим Президент указом №569/2019 освободил Борзова от временного исполнения обязанностей руководителя ГУД, а указом №570/2019 уволил его с должности заместителя руководителя ГУД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня объявил конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами и утвердил условия его проведения конкурса.

11 июня глава государства освободил от должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил временно исполняющим обязанности главы ГУД Сергея Борзова.

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