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Крестный ход, участники которого идут из Польши в Почаев, вышел из Волынской области

02.08.2019 / 09:58
Крестный ход, участники которого идут из Польши в Почаев, вышел из Волынской области
Крестный ход / volynpost.com Источник: Центр информации УПЦ
Паломников встретили священники Гороховского благочиния УПЦ вместе с жителями города

Международный крестный ход, который начинается в Польше, проходит через Беларусь и Волынь на Почаев, 31 июля вошел в город Горохов на юге Волынской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ВолыньPost».

Паломников встретили священники Гороховского благочиния УПЦ вместе с жителями города.

Благодаря священникам, жителям этого края и местным властям удалось разместить и поддержать более 1300 паломников из Польши, Беларуси и соседних районов Волыни.

На следующий день состоялась соборная международная литургия, которую совершили клирики Волынской епархии УПЦ вместе со священнослужителями Польской и Белорусской Православной Церквей. Звучала соборная молитва о мире в Украине и о единстве православных христиан.

После отдыха в Горохове, поблагодарив местных жителей за радушный прием, верующие продолжили ход к Свято-Успенской Почаевской лавре.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Волынь, УПЦ
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