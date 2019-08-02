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Герус — о формировании нового правительства: все будет очень быстро

02.08.2019 / 09:42
Новое правительство будет сформировано в первый-второй день после начала работы Верховной Рады нового созыва.

Об этом в эфире "1+1" сказал представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

"Новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента. Я в этом уверен", - сказал Герус.

Однако, по его словам, новый парламент начнет работу в первых числах сентября, а время на формирование коалиции не будут тратить.

"Все будет очень быстро. Сейчас - август. Все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно делать быстро", - отметил представитель Президента в правительстве.

Напомним, руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков 22 июля заявлял, что у команды Президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая набирает больше всего голосов в парламент, нет пока конкретных кандидатур на каждую должность в правительстве, но возможные варианты и кандидаты обсуждаются.

Источник 

Кабмин, Герус
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