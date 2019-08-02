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Слипачук надеется, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа

02.08.2019 / 09:01
Слипачук надеется, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа
Окончательные результаты голосования на внеочередных выборах в народные депутаты Украины будут подведены до 5-го августа, после решения судов по жалобам.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством... заканчивается пятого августа. Именно до пятого августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы", - сказала Слипачук на брифинге в четверг, 1 августа.

Она подчеркнула, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, и высказала надежду, что ЦИК подведёт окончательные итоги результатов внеочередных выборов раньше, чем пятого августа.

По её словам, ЦИК со своей стороны делает все возможное, чтобы не было лишних задержек при подведении итогов голосования, с другой стороны - чтобы не было никаких сомнений в установленных результатах.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

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выборы, ЦИК, ВР, Слипанчук
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